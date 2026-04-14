Alguer Summer Festival 2026: annunciate nuove date con Nazzi e Panariello

L'Alguer Summer Festival 2026 si prepara a illuminare l'estate sarda con una serie di appuntamenti imperdibili dal 25 luglio al 23 agosto presso il suggestivo Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero. Dopo il travolgente successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 40.000 presenze, la quinta edizione promette di consolidare il suo ruolo di riferimento tra i festival musicali dell'isola.



Sono state annunciate due nuove date di rilievo: il 28 luglio Stefano Nazzi porterà in scena Indagini Live 2026, uno spettacolo teatrale che affronta una storia inedita legata a trent'anni di sequestri in Italia, mentre il 3 agosto Giorgio Panariello presenterà E se domani, un viaggio tra nuovi personaggi e ironiche riflessioni sul futuro.



Questi eventi fanno parte della rassegna FREQUENZE, un progetto che integra psicologia, divulgazione scientifica, prosa e musica per offrire al pubblico esperienze culturali innovative.



La lineup 2026 comprenderà grandi nomi della musica italiana come Tommaso Paradiso (25 luglio), Litfiba (1 agosto), Fiorella Mannoia (2 agosto), Claudio Baglioni (4 agosto), Luca Carboni (5 agosto), Blanco (6 agosto), Il Volo (9 agosto), Mannarino (11 agosto), Marco Masini (19 agosto), Capo Plaza (20 agosto), Fulminacci (21 agosto), Caparezza (22 agosto) e la serata speciale Voglio Tornare negli Anni '90 (23 agosto). Completa l'offerta "K-Pop is Coming" l'8 agosto, dedicata agli appassionati del genere.



L'Alguer Summer Festival continua a distinguersi per la capacità di unire musica, cultura e territorio, animando Alghero e regalando emozioni a spettatori di tutte le età. Gli spettacoli si svolgeranno tutti nella spettacolare cornice dell'Anfiteatro Ivan Graziani, affacciato sul Mar Mediterraneo, offrendo un'esperienza unica sia dal punto di vista artistico che paesaggistico.



Gli organizzatori sottolineano come l'obiettivo del festival sia quello di generare un polo culturale innovativo in Sardegna, attraverso una fitta collaborazione tra realtà del territorio e partner nazionali.



L'iniziativa è realizzata grazie alla partnership tra Shining Production, Roble Factory, Gian Production, AEBV ets e ARC Suoni Diversi, con il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, confermando ancora una volta il ruolo centrale della città catalana nella cultura musicale italiana.