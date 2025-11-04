Connect with us

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale "JE NE ME VOIS PLUS"

Published

La cantautrice milanese dal gusto bohémien, Alice Alison, torna sulle scene musicali con il suo nuovo singolo intitolato “Je Ne Me Vois Plus”, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Distribuito da Altafonte x The Orchad e scritto in collaborazione con Diego Esposito, il brano è prodotto da Giovanni Antonicelli. L’artista esplora, attraverso melodie coinvolgenti e testi accattivanti, la complessità emotiva derivante dalla fine di un legame tossico, ponendo l’accento sul percorso di liberazione dalle dinamiche distruttive.

Nel cuore di “Je Ne Me Vois Plus” si trova una narrazione potente e viscerale. Alice Alison affronta il tema della vulnerabilità e della riscoperta di sé, evidenziando l’importanza di accettare la propria crescita personale. Il suo viaggio musicale racconta di incontri con il dolore che diventano lezioni di vita fondamentali. «“Je Ne Me Vois Plus” nasce dalla comprensione di una lezione importante: ci sono evoluzioni che la nostra anima è chiamata a vivere se vogliamo crescere, e spesso per arrivarci dobbiamo incontrare un malessere o un “caso umano” che ci insegna qualcosa» spiega Alison, aggiungendo un tocco profondamente personale e autentico al suo lavoro.

Ad arricchire l’esperienza del nuovo singolo, Alice Alison presenta un videoclip disponibile online. Prodotto da Makuda Black Production, il video è diretto da Simone Santacroce, con la direzione artistica di Davide Agostini. Attraverso immagini oniriche e suggestive, il video rappresenta la lotta interiore di Alice Alison con le ombre del passato, tracciando un sentiero verso la riscoperta della propria voce autentica.

Alice Accardi, meglio conosciuta come Alice Alison, ha intrapreso un percorso artistico variegato che l’ha vista emergere nella scena musicale milanese. Dopo aver affinato le sue abilità musicali e aver partecipato a esperienze televisive di rilievo, si è distinta in spettacoli teatrali su tutto il territorio italiano. Il suo primo EP “Cuore in Lock Down” nel 2020 aveva già lasciato intravedere il potenziale creativo e la versatilità dell’artista. Ora, con “Je Ne Me Vois Plus”, Alison apre un nuovo capitolo della sua carriera artistica, promuovendo un viaggio emozionale profondo e personale che promette di fare breccia nei cuori degli ascoltatori.

L’anima fiabesca e bohémien di Alice Alison non solo arricchisce la sua musica ma promette anche di guidare gli ascoltatori attraverso un’avventura interiore condivisa. Con la sua combinazione di introspezione e melodia accattivante, “Je Ne Me Vois Plus” è destinato a diventare un inno per chi cerca di superare le avversità personali e trovare una nuova forza interiore.

