Alicia Keys celebra il 20º anniversario di MTV Unplugged con un vinile speciale

Il 3 ottobre, Alicia Keys celebra il 20º anniversario della sua leggendaria performance agli MTV Unplugged con l’uscita di una speciale edizione dell’album live “UNPLUGGED 20TH ANNIVERSARY”. Questa versione deluxe, disponibile in doppio vinile, segna un momento storico riproponendo uno degli eventi musicali più iconici degli ultimi vent’anni.

Registrato dal vivo il 4 luglio 2005 alla Brooklyn Academy of Music, il concerto originale segnò un punto di svolta nella carriera di Alicia Keys. La sua performance fu la prima registrazione di un’artista donna a debuttare al primo posto in classifica, segnando il debutto più alto per una sessione MTV Unplugged dai tempi dell’incomparabile sessione dei Nirvana nel 1994.

L’edizione speciale su vinile non solo riporta alla vita i classici da “Songs in A Minor” e “The Diary of Alicia Keys”, ma include anche brani unici come un medley mai rilasciato prima di “Goodbye/Butterflyz” e una bonus track di “How Come You Don’t Call Me”. Inoltre, offre una struggente cover di “Every Little Bit Hurts” di Brenda Holloway, aggiungendo un tocco di profondità emotiva all’opera.

Tra i pezzi forti della tracklist, emerge una straordinaria versione di “Wild Horses” in collaborazione con Adam Levine, oltre a una coinvolgente interpretazione di “Love It or Leave It Alone/Welcome to Jamrock” featuring Damien Marley, Mos Def e Common & Friends. Ogni traccia è stata meticolosamente selezionata per trasmettere la magia e l’intimità di quel memorabile evento.

Questa edizione del ventesimo anniversario offre non solo un viaggio musicale nostalgico, ma riafferma anche il talento e l’impatto duraturo di Alicia Keys nel panorama musicale mondiale. Un’occasione imperdibile per i fan di vecchia data e quelli nuovi di celebrare un’artista che ha saputo ridefinire la musica soul e R&B con passione e autenticità.