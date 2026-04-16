Alpine trasforma il suo Atelier in un hub di design e performance alla Milano Design Week

Nel cuore di Milano prende forma un’esperienza che unisce design, arte e performance, con protagonista assoluta la nuova Alpine A390, esposta in anteprima nazionale all’interno dell’Atelier Alpine Lounge. Uno spazio pensato non solo per ammirare un’automobile, ma per viverla come oggetto di design emozionale, capace di raccontare la visione contemporanea del marchio francese.

L’esposizione, ospitata in via Amerigo Vespucci 8, trasforma l’auto in un elemento centrale di un racconto più ampio, dove estetica e innovazione dialogano con il mondo dell’arte. Accanto alla A390, infatti, trova spazio la mostra di Alessandro Sambini, artista la cui ricerca attraversa fotografia, video e media digitali, offrendo una riflessione visiva coerente con i valori di sperimentazione e avanguardia del brand Alpine.

L’iniziativa rappresenta un momento chiave per scoprire da vicino il linguaggio stilistico di Alpine, sempre più orientato a coniugare prestazioni sportive e raffinatezza formale. La A390, in questo contesto, diventa simbolo di una nuova interpretazione dell’automobile, dove la tecnica si fonde con la dimensione sensoriale.

Il calendario degli eventi culmina il 23 aprile alle ore 18.00 con il talk dal titolo “Performance ed eleganza in dialogo”, un appuntamento che promette di approfondire il legame tra ingegneria e design. Tra i protagonisti dell’incontro spicca Marco Piva, architetto e designer di fama internazionale, che porterà la sua visione sulla trasformazione della funzionalità tecnica in esperienza estetica.

Accanto a lui interverrà Davide Valsecchi, pronto a raccontare il lato più autentico e dinamico del marchio Alpine, offrendo uno sguardo privilegiato sull’anima sportiva che da sempre contraddistingue il brand. A moderare il dibattito sarà la giornalista sportiva Mara Sangiorgio, figura di riferimento nel panorama motoristico italiano.

L’Atelier Alpine Lounge si conferma così un luogo d’incontro tra mondi diversi, capace di valorizzare il dialogo tra arte, design e innovazione tecnologica. Un’esperienza immersiva che non si limita a esporre un’auto, ma invita il pubblico a interpretarla, viverla e lasciarsi coinvolgere da una nuova idea di mobilità, dove la passione diventa forma e contenuto.