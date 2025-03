Alteria: in arrivo il nuovo album “Nel fiore dei tuoi danni” 

Alteria, la celebre rocker e speaker radiofonica, sta per entusiasmare i suoi fan con l’uscita del nuovo album “Nel fiore dei tuoi danni” e l’imminente tour “Voglio andare oltre (Royal Enfield Tour)”.

L’album, che sarà disponibile in formato CD, LP, LP colorato e musicassetta da collezione a partire dal 21 marzo, si caratterizza per un mix coinvolgente di rock abrasivo e ballad introverse. Alteria, con la sua splendida voce, si mette a nudo narrando storie di vita quotidiana e fragilità in maniera coinvolgente e appassionata. Il disco, prodotto artisticamente da Max Zanotti, promette emozioni forti e vibrazioni che conquisteranno il pubblico.

In contemporanea con l’uscita dell’album, il nuovo singolo “PIXIES” sarà disponibile in tutti gli store digitali a partire dal 21 marzo. La canzone, un’esplosione rock che narra un amore in fuga respinto da un mondo ostile, promette di emozionare e trascinare l’ascoltatore grazie alla voce intensa di Alteria e alla carica di tensione che permea l’intero brano.

“IL NUOVO SINGOLO “PIXIES” è un’esplosione rock che racconta l’amore di una coppia in fuga, respinta da un mondo che non li accetta. “Ti prego, andiamo via da qui prima che gli altri ci divorino” è il grido disperato di due amanti senza un posto sicuro. Il brano rende omaggio a Where Is My Mind? dei Pixies, con un ritmo incalzante, chitarre distorte e un’atmosfera carica di tensione. La batteria martellante e la voce intensa di Alteria danno al brano un’energia travolgente.”

Ma le novità non finiscono qui: Alteria intraprenderà il tour “Voglio andare oltre (Royal Enfield Tour)” che la porterà in giro per l’Italia per regalare emozioni indimenticabili ai suoi fan. L’artista si esibirà in varie città italiane, da San Martino Buon Albergo a Pesaro, promettendo spettacoli carichi di energia e passione.