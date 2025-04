AMALFITANO: annuncia l’arrivo di “Domani domani domani”

Dopo aver rivelato le prime date del suo atteso tour primaverile ed estivo, il cantautore e musicista Amalfitano presenta il suo nuovo singolo, “Domani Domani Domani”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da domani, venerdì 25 aprile.

Un brano viscerale, ironico e romantico, descrive Amalfitano, che cerca di catturare l’istante prima che la notte o un’ennesima delusione lo portino via. Un pezzo esistenziale che si muove tra ottimismo disperato e tenerezza disarmata, con il tempo come avversario beffardo e promessa al contempo. “Una canzone sul tempo che inesorabilmente passa su tutte le cose, sulle difficoltà che ci attendono, sulle delusioni, sulle speranze e sull’ottimismo che ci sfida continuamente. Ma con la voglia di trattenere ancora la bellezza del presente e l’amore vicino a noi ancora un altro giorno per non lasciarlo andare via” racconta il cantautore, offrendo una visione profonda e intima della sua opera.

La copertina del singolo, dipinta dallo stesso Amalfitano, raffigura un grappolo d’uva, simbolo diretto e semplice, proprio come la sua musica, istintiva e concreta.

Sul palco, Amalfitano offre un’esperienza unica ai suoi spettatori, trasformando ogni concerto in una vera celebrazione delle emozioni condivise. Ogni sua esibizione trascina il pubblico in un viaggio tra amori, rabbia e voglia di libertà, richiamando l’artigianato musicale dei grandi live del passato.

Amalfitano, all’anagrafe Gabriele Mencacci Amalfitano, ha alle spalle una carriera ricca e variegata che spazia tra Roma, Cortina D’Ampezzo e Londra. Con una laurea in Filosofia e Storia delle Religioni, accosta riflessione e istinto in un cantautorato ruvido e sincero, radicato nel punk-rock’n’roll. Le sue creazioni musicali combinano il rock degli anni ’70, l’alternativo degli ’80 e ’90, con melodie pop dei ’90 e 2000, esaltate da una vocalità potente e viscerale. Già voce e chitarra dei Joe Victor, Amalfitano ha pubblicato due album e attualmente sta lavorando a un nuovo progetto discografico.