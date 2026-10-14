Amazfit lancia LiveShare: avventure tracciate in tempo reale con T-Rex Dual Solar

Amazfit introduce LiveShare, l'innovativa funzione che permette a familiari e amici di monitorare la posizione e l'attività dell'utente quasi in tempo reale, aumentando la sicurezza durante le avventure outdoor e gli sport in natura.



Grazie a LiveShare, disponibile sullo smartwatch Amazfit T-Rex Dual Solar, i contatti selezionati possono seguire su una mappa aggiornata ogni pochi secondi la posizione, la direzione di marcia e i principali dati dell'attività come durata, distanza percorsa, dislivello, frequenza cardiaca e andatura dell'utilizzatore. Una soluzione ideale per chi pratica trekking, escursionismo, arrampicata o si dedica a sfide alpinistiche, permettendo a parenti e amici di restare informati e intervenire rapidamente in caso di bisogno.



Il sistema è semplice e immediato: basta generare nell'app Zepp un link di condivisione ed inviarlo ai contatti desiderati tramite email o messaggio. Non è necessario installare applicazioni aggiuntive: la visualizzazione dell'attività avviene direttamente da browser, senza complicazioni per chi segue.



LiveShare è utilizzabile quando il T-Rex Dual Solar è collegato all'app Zepp e lo smartphone è connesso a Internet. La condivisione termina automaticamente al termine della registrazione dell'attività, garantendo la privacy dell'utente.



Il T-Rex Dual Solar si distingue sul mercato come il primo smartwatch sportivo dotato di display AMOLED e doppio sistema di ricarica solare: sfrutta l'energia solare sia tramite pannello integrato nel display sia grazie a una cella posteriore in vetroceramica, assicurando autonomia prolungata anche durante le esperienze più intense.



L'Amazfit T-Rex Dual Solar è disponibile al prezzo di 649,90 euro sul sito ufficiale Amazfit e sarà presto acquistabile anche presso i principali partner commerciali.



Amazfit continua così a confermarsi leader nel settore dei wearable, puntando su innovazione tecnologica, sicurezza e qualità costruttiva riconosciuta a livello internazionale.