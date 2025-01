AMEDEO MINGHI: da oggi il nuovo singolo “I COLORI DELL’EST”

Amedeo Minghi ha lanciato il suo nuovo singolo “I colori dell’est” tratto dall’album “Anima sbiadita”. Il brano, intimamente legato alla nostalgia di un amore passato e all’impossibilità di fermare il tempo, è ora disponibile in radio e accompagnato da un suggestivo videoclip.

“Quando ho scritto I colori dell’est, ho cercato di raccontare la profonda nostalgia che si prova nel ricordare una relazione significativa – afferma Amedeo Minghi – Ho voluto esplorare la bellezza dell’amore e la tristezza che porta con sé la sua perdita.”

Il video del brano cattura le emozioni di un ricordo vivido in bianco e nero, con una melodia che dà nuova luce a quei momenti indelebili nel cuore dell’artista. Con un’impeccabile combinazione di suoni e testi, Amedeo Minghi trasporta il pubblico in un viaggio emozionale attraverso la bellezza e la tristezza dell’amore perduto.

Attualmente, Amedeo Minghi sta portando la sua musica in tour attraverso l’Italia e altre città internazionali. Accompagnato da un sestetto d’archi e una band talentuosa, l’artista si esibisce in diverse città, regalando al pubblico momenti indimenticabili e emozionanti.

Amedeo Minghi ha attraversato la storia della musica italiana con coerenza e maestria, regalando al pubblico autentici gioielli musicali. Con successi come “1950”, “L’Immenso”, “La Vita Mia”, e “Vattene Amore”, ha conquistato il cuore di molte generazioni. Non solo interprete di grande talento, ma anche talentuoso compositore, ha scritto colonne sonore per film, serie tv e teatro, dimostrando la sua versatilità e genialità artistica.

Il calendario di Amedeo Minghi è in costante aggiornamento, con nuove date che si aggiungono costantemente. Per rimanere informati sulle prossime tappe del tour e su tutte le ultime novità dell’artista, è possibile visitare il sito ufficiale di Amedeo Minghi e seguire i suoi profili sui social media.

Con il suo talento straordinario e la sua capacità unica di toccare l’anima con la sua musica, Amedeo Minghi continua a essere una presenza iconica nel panorama musicale italiano e internazionale.