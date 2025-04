Anastasio annuncia il “LMNPP TOUR” nei club italiani

Dopo la pubblicazione del suo ultimo e acclamato album “Le Macchine Non Possono Pregare” (Woodworm/Universal Music Italia), Anastasio è pronto a tornare sul palco con otto imperdibili date in programma per il mese di ottobre 2025. Il “LMNPP TOUR“, prodotto da Area Live in collaborazione con CMN Produzioni, offrirà al pubblico l’occasione unica di assistere non a un semplice concerto, ma a una vera e propria “opera rap“, come definita dallo stesso artista.

16 ottobre 2025 – Roma – Monk Club

17 ottobre 2025 – Bologna – Locomotiv Club

18 ottobre 2025 – Firenze – Viper Theatre

23 ottobre 2025 – Modugno (BA) – Demodè Club

24 ottobre 2025 – Perugia – Urban Club

25 ottobre 2025 – Napoli – Teatro Bolivar

29 ottobre 2025 – Torino – Off Topic

30 ottobre 2025 – Milano – Santeria

Parlando del suo nuovo progetto discografico, “Le Macchine Non Possono Pregare“, ANASTASIO ha dichiarato: “Quest’album è qualcosa di diverso: è una storia, un’epopea, io lo chiamerei ‘un’opera rap’. Soprattutto è un sogno, è l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero. L’ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni” ed ora è finalmente giunto il momento di dare vita a queste parole sul palco, accompagnato da una band e di fronte al suo pubblico.

Ma le sorprese non finiscono qui. A completare questo ambizioso progetto artistico, dal 9 maggio sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online la graphic novel edita da Edizioni BD intitolata “LMNPP“. Questo volume rappresenta una parte fondamentale dell’universo narrativo creato da Anastasio, offrendo un’ulteriore chiave di lettura e un’esperienza immersiva nel mondo de “Le Macchine Non Possono Pregare“.

Non perdete l’occasione di vivere dal vivo l’intensità e la potenza dell’ “opera rap” di Anastasio durante il “LMNPP TOUR” e di immergervi completamente nel suo universo creativo con l’uscita della graphic novel “LMNPP“. I biglietti sono già disponibili, affrettatevi!