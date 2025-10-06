Anastasio lancia il “LMNPP TOUR”: un viaggio tra musica e teatro

Mancano solo dieci giorni all’inizio del “LMNPP TOUR” di Anastasio, una serie di concerti nei club italiani che promettono di fondere musica e teatro in un’esperienza live unica. Il cantautore presenterà dal vivo i brani del suo ultimo lavoro discografico, “Le Macchine Non Possono Pregare”, insieme alle canzoni che hanno segnato la sua carriera.

L’artista sottolinea che non si tratterà di un concerto tradizionale, ma di un vero crossover tra teatro e musica. Anastasio spiega: “Questo live non sarà un semplice concerto ma un vero cross over tra teatro e concerto, l’occasione per l’album di prendere vita raccontando una storia che raccoglierà anche i miei brani precedenti calati in un nuovo contesto. Lavorare a questo show mi ha dato la possibilità di sperimentare, di mettermi alla prova in un campo per me nuovo dando alla musica una multidimensionalità che non avevo mai sperimentato fino ad oggi.”

Sul palco sarà affiancato dall’attore Giacomo Lilliù e da una band composta da Marco “Lancs” Lanciotti alla batteria e Gregorio Calculli alla chitarra e tastiere. Il progetto live rappresenta l’evoluzione di un lavoro iniziato con il disco e la graphic novel “LMNPP”, e si concentra sulla spettacolarizzazione e la distorsione della realtà, temi affrontati nell’album.

Dopo quattro anni di lavoro in totale libertà, come afferma Anastasio, l’artista è pronto a far rivivere il suo sogno, quello di mettere in scena un’opera rap che intreccia melodie e narrazione. “Le Macchine Non Possono Pregare è qualcosa di diverso: è una storia, un’epopea, io lo chiamerei ‘un’opera rap’. Soprattutto è un sogno, è l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero. L’ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni” ed ora è il momento di renderlo vivo, con una band davanti ad un pubblico.”

Il tour, prodotto da Area Live in collaborazione con CMN Produzioni, toccherà diverse città italiane. Le date sono le seguenti:

– 16 ottobre 2025: Roma, Monk Club

– 17 ottobre 2025: Bologna, Locomotiv Club

– 18 ottobre 2025: Firenze, Casa del Popolo di Grassina di Bagno a Ripoli

– 23 ottobre 2025: Modugno, Demodè Club

– 24 ottobre 2025: Perugia, Urban Club

– 25 ottobre 2025: Napoli, Teatro Bolivar

– 29 ottobre 2025: Torino, Off Topic

– 30 ottobre 2025: Milano, Santeria

Giacomo Lilliù, parte integrante dello spettacolo, descrive il progetto come un’interazione aperta con il pubblico: “Il lavoro è il risultato di una conversazione molto lunga di confronto con Marco, Davide Nota, e più recentemente anche Federico Cicinelli. La cosa bella è che la conversazione non si è chiusa ancora, ma la vogliamo proseguire insieme al pubblico: ogni data sarà l’occasione per verificare con loro la nostra capacità di distinguere tra ciò che è simulazione e ciò che è reale, per riconoscere come l’era tecnologica di oggi ci mette costantemente sopra un palco di cui è la tecnologia stessa la prima spettatrice.”

Il “LMNPP TOUR” non è solo un viaggio musicale, ma una riflessione sulla modernità e sulla natura dell’esperienza artistica, portando il pubblico in un mondo dove la linea tra realtà e finzione è sottile e coinvolgente.