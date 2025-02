Anastasio ritorna con “Una cosa semplice”

A tre anni di distanza dall’ultimo album, Anastasio torna sulla scena musicale con un nuovo singolo: Una cosa semplice, in uscita venerdì 28 febbraio. Un brano che sembra racchiudere un nuovo modo di raccontarsi.

Chiunque potrebbe pensare a un “ritorno” di Anastasio, ma la realtà è diversa. Non è mai scomparso, non ha messo in pausa la sua carriera, ha semplicemente vissuto. In un’epoca in cui la musica sembra scandita da ritmi frenetici e le pause vengono spesso interpretate come silenzi, Anastasio ha scelto di prendersi il tempo necessario. Tre anni di esperienze, di viaggi, di scrittura, ma anche di crescita personale, che lo hanno portato a conseguire la Laurea e a raccogliere storie da trasformare in musica.

Rapper o cantautore? Entrambi. Anastasio continua a giocare su più campi senza sentirsi costretto a rientrare in un’unica etichetta. La sua musica è un ibrido tra la forza espressiva del rap e la profondità narrativa del cantautorato, elementi che ha sempre fuso con autenticità e senza forzature.

Il potere della scrittura Anastasio non ha mai amato raccontarsi attraverso le interviste o l’esposizione mediatica: il suo vero mezzo di espressione è la musica. Le sue canzoni sono immagini potenti, parole che possono colpire con il peso di un macigno o librarsi leggere come una piuma.

“Mi verrebbe da dire che Una cosa semplice è il mio pezzo d’esordio”, afferma Anastasio con voce sicura e sguardo serio. Un’affermazione che sembra suggerire un nuovo inizio, una ripartenza più consapevole in un panorama musicale sempre più complesso.