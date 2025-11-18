ANDREA HEROS: annuncia oggi il suo primo singolo “BISTURI”

Con il suo nuovo singolo, “bisturi”, in uscita venerdì 21 novembre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, Andrea Heros inaugura un capitolo inedito della propria carriera musicale. Una svolta profonda che unisce introspezione e identità, confermando la volontà dell’artista di scavare dentro sé stesso e di dare voce a tutta la complessità dei sentimenti della sua generazione.

Descritta come una “penna intensa e attuale, che dà voce alle emozioni della sua generazione”, la scrittura di Andrea Heros si afferma come uno strumento di esplorazione autentica. “bisturi” non è soltanto un brano, ma una metafora viva: racconta un amore intenso, fatto di contrasti, dove ci si cerca e ci si ferisce, in un equilibrio fragile tra dolore e desiderio. Il titolo stesso diventa il cuore emotivo del brano — un simbolo di ciò che taglia e al tempo stesso cura, un legame che lascia segni indelebili.

La canzone si apre con strofe ampie e sospese, cariche di immagini poetiche, per poi sfociare in un ritornello diretto e incisivo che rompe la delicatezza dei versi iniziali. È un equilibrio tra poesia e istinto, tra melodia e verità emotiva. Heros riesce così a trasformare la fragilità dei sentimenti in una forza narrativa, capace di parlare a chiunque abbia vissuto un amore tormentato e reale.

Il percorso che lo ha portato fino a questa nuova dimensione nasce da una continua ricerca di autenticità. Dopo le esperienze urban e rap che lo hanno visto protagonista a Napoli con il nome di Plug, Andrea Heros riscopre ora un suono più maturo e melodico, influenzato dalle atmosfere degli anni ’70, dal pop britannico e da un cantautorato contemporaneo che mette in luce la sua vocalità e sensibilità artistica. “bisturi” diventa così il primo tassello di una rinascita personale e musicale, un punto di partenza che promette sviluppi e nuove sonorità.

Il cantautore vanta inoltre collaborazioni importanti con alcuni protagonisti della scena musicale italiana: ha firmato brani come “Video Hot” di Coco feat. Geolier, oltre ad aver partecipato alla scrittura di nuove tracce di Vale Lambo, al singolo “M’annammor’e me” di Giulia Molino e ai nuovi progetti di Florinda. Un cammino di scrittura che si è arricchito anche grazie al contributo di D-Ross e Sarah, figure centrali per la crescita artistica di Heros, che lo hanno incoraggiato a esprimersi con maggiore libertà e a costruire una musica più suonata, più viva, più autenticamente sua.

Nel racconto contenuto nel brano, la città diventa lo spazio simbolico dove si muove la storia di due persone che continuano a cercarsi anche “quando stare insieme fa male, quando la città fuma, il traffico intrappola e le parole non arrivano”. Un amore che cade, si rialza, si trasforma ma non si consuma mai del tutto. Heros osserva e attraversa queste ferite con la precisione di un chirurgo del sentimento, trasformando l’emotività in arte.

Con “bisturi”, Andrea Heros non si limita a presentare un nuovo singolo, ma firma il manifesto di una nuova fase della sua carriera: un percorso sincero e coraggioso in cui la musica diventa strumento di analisi e di libertà emotiva. Una dichiarazione di intenti che mostra come, anche nella fragilità, possa nascondersi una forza luminosa capace di incidere a fondo nell’anima di chi ascolta.