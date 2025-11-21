ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Profondo e contemporaneo, il cantautore napoletano Andrea Heros si presenta al pubblico con “Bisturi”, il suo primo singolo pubblicato per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Un brano che non si limita a raccontare una storia, ma, come suggerisce il titolo, apre una ferita e invita ad attraversarla.

“Bisturi” è l’inizio di un percorso artistico che segna un’evoluzione per Heros, noto fino a poco tempo fa nella scena urban e rap di Napoli con il nome Plug. In questo debutto nella veste di cantautore, l’artista intreccia le proprie radici musicali con nuove sonorità che guardano al passato, riscoprendo le melodie degli anni ’70, il fascino del pop britannico e un cantautorato contemporaneo, capace di far emergere la sua estensione vocale e la sua sensibilità musicale.

Il singolo rappresenta quindi un incontro tra introspezione e immediatezza, tra la poesia delle strofe e la forza incisiva del ritornello. Al centro della narrazione si trova la metafora che dà titolo al brano: “bisturi” non è solo un’immagine, ma la chiave emotiva del pezzo. È la rappresentazione di un amore intenso e contraddittorio, in cui ci si sfiora e ci si ferisce allo stesso tempo. Un legame fatto di tagli e ricuciture, di addii e rinascite, di segni che restano sulla pelle e nell’anima.

La struttura del pezzo riflette questa tensione emotiva: le strofe si aprono in modo ampio e poetico, quasi sospeso, mentre il ritornello arriva come un colpo netto, breve ma potente, che spezza la delicatezza e rivela la natura istintiva del brano. Un dialogo costante tra fragilità e impeto, che restituisce il senso di un amore che resiste anche quando tutto sembra spingerlo verso la fine.

Andrea Heros racconta il suo mondo interiore con una sincerità disarmante, trovando nella musica un modo diretto per esprimere emozioni troppo grandi per restare taciute. La città, il traffico, le parole che non arrivano: sono immagini che accompagnano la storia di due persone che continuano a cercarsi, anche quando ferirsi sembra inevitabile.

Questo nuovo capitolo artistico è sostenuto da un intenso lavoro di scrittura e produzione, frutto di una collaborazione consolidata con D-Ross e Sarah, che hanno avuto un ruolo fondamentale nell’aiutare Heros a trovare la sua voce più autentica. “Mi hanno dato il coraggio di esprimermi completamente e di avvicinarmi a una musica più suonata, più viva, più mia,” racconta l’artista nel suo comunicato.

Il debutto di Andrea Heros con “Bisturi” si colloca in un momento di piena maturazione personale e artistica, dopo le numerose esperienze come autore che lo hanno portato a firmare brani di successo, da “Video Hot” di Coco feat. Geolier a nuove tracce di Vale Lambo, fino al singolo di Giulia Molino “M’annammor’e me” e ad altri progetti in arrivo con Florinda.

Con “Bisturi”, Andrea Heros dimostra di essere pronto a rinnovarsi e a raccontarsi con un linguaggio personale, capace di unire le sue origini urban a un universo sonoro più intimo e melodico. È una canzone che taglia e cura allo stesso tempo, che mette a nudo le emozioni e, nel farlo, apre una nuova stagione nella musica d’autore italiana.