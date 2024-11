ANGIE: fuori il nuovo singolo “SCORPIONE”

Angie, la nuova stella della musica italiana: il singolo “Scorpione” già un successo!

La talentuosa cantautrice Angie sta facendo parlare di sé con il suo ultimo singolo “Scorpione”, disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie alla collaborazione con EMI Records Italy (Universal Music Italia). Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2024 con un altro brano, Angie continua a conquistare il pubblico con la sua musica pop leggera e delicata che si ispira alla scena internazionale.

“È dedicato ad una persona che paragono ad uno scorpione, un animaletto di cui mi sono presa cura, così piccolo da sembrare innocuo, che in realtà, fingendo di stare al mio fianco, mi ha fatto molto male. La relazione non poteva finire in altro modo se non con la separazione, a partire dalla quale sono rinata”, ha dichiarato Angie, raccontando la storia dietro il brano “Scorpione”.

La voce cristallina e limpida di Angie, unita alle melodie raffinate e alle influenze del pop internazionale e dell’R&B, la rendono una presenza unica nel panorama musicale italiano. Il suo singolo precedente, “Frasi mai dette”, è diventato virale su TikTok e ha ottenuto numerosi riconoscimenti in classifiche online, confermando il talento e la crescita costante dell’artista.

“Fatico a scrivere di argomenti che non ho vissuto in prima persona. Per me i dettagli sono importanti”, sottolinea Angie, evidenziando la genuinità e l’autenticità delle sue composizioni. I suoi riferimenti musicali spaziano dal pop americano all’anglosassone, ispirandosi ad artiste come Ariana Grande, Tate McRae e Madison Beer.

Originaria della Sardegna, ma attualmente residente a Milano, Angie ha iniziato a farsi conoscere sin da giovane, partecipando a programmi televisivi musicali e formandosi nel canto moderno. Con il supporto dei social media, in particolare TikTok e Instagram, ha costruito una solida base di fan che la segue con entusiasmo in ogni nuovo progetto discografico.

Angie ha firmato un contratto con EMI Records Italy/Universal Music Italia nella primavera del 2024, confermando il suo impegno e la sua passione per la musica. Con “Scorpione”, la giovane artista si sta affermando sempre di più nel panorama musicale italiano, dimostrando una