Annunciato il World Tour di Salmo: tappa a ottobre al PalaSele

Arriva l’annuncio entusiasmante del SALMO WORLD TOUR 2025. La nuova tournée, prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360, vedrà Salmo portare dal vivo il suo nuovo album RANCH e i brani più celebri del suo repertorio. Il tour inizierà a ottobre, con date nei palasport italiani e in giro per il mondo.

In Campania, l’evento da non perdere è in programma sabato 18 ottobre al PalaSele di Eboli. Questo concerto rappresenta un’opportunità unica per sperimentare dal vivo la potenza e l’energia che Salmo sprigiona sul palco. I biglietti saranno disponibili in vendita generale su Ticketone a partire da domani, mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 14:00. Le prevendite altresì apriranno lunedì 12 maggio 2025, alla stessa ora, presso altri circuiti e punti vendita autorizzati in Italia.

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’uscita dell’album RANCH, disponibile ovunque a partire da venerdì 9 maggio. L’album, pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy, sarà disponibile in sei formati, ognuno con un artwork dedicato, pensato per un’immersione completa nel nuovo viaggio sonoro e visivo che Salmo ha creato. “Eterogeneo, ruvido, tagliente, sincero, RANCH è la fotografia sonora di un artista che non vuole essere incasellato, che cambia pelle ad ogni traccia, attraversando generi e stati d’animo con la sola bussola della sua ispirazione”, si legge nel comunicato ufficiale.

Il SALMO WORLD TOUR 2025 partirà dall’Italia in ottobre per poi toccare alcune delle città più importanti d’Europa e America, tra cui Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma a novembre, e Los Angeles, Toronto, New York e Miami a dicembre. Questo tour mondiale non solo sottolinea il talento di Salmo, ma lo posiziona ulteriormente come uno degli artisti italiani più influenti sulla scena globale.

Il calendario del PalaSele si prospetta ricco di eventi imperdibili. Prima di Salmo, martedì 14 ottobre i Negramaro torneranno sul palco, mentre il 18 novembre sarà il turno di Elisa, di ritorno nei palasport dopo sette anni per una serie di concerti straordinari. Successivamente, il 2 dicembre, sarà Annalisa, con il “CAPITOLO I” del suo nuovo percorso musicale, a intrattenere il pubblico. Due appuntamenti del 2026 sono già confermati: il 4 marzo con Achille Lauro e il 28 marzo con Olly e il suo “TUTTA VITA TOUR”.