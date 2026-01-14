Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“ANSELMO WANNABE”: dal 16/01 in esclusiva su RaiPlay la nuova serie animata sul mondo del lavoro con la voce di Neri Marcore’

Published

Dal 16 gennaio sarà disponibile in boxet in esclusiva su RaiPlay e in collaborazione con Rai Kids: “Anselmo Wannabe”, la nuova serie animata ideata e diretta da Massimo Ottoni, che affronta con leggerezza e profondità il tema del lavoro, delle aspirazioni e dell’identità personale.

La serie scritta da Massimo Ottoni e Fabio Natale è prodotta da Ibrido Studio (Federico Turani) e AIM Creative Studio (Jonas Cesar), in coproduzione con RAI Kids e RTPAnselmo Wannabe è composta da 26 episodi della durata di 7 minuti, ciascuno dedicato a una diversa professione. Musiche originali di Fabio Barovero. Ogni episodio diventa così un piccolo viaggio di scoperta che unisce divertimento, immaginazione e riflessione. La voce narrante è affidata a Neri Marcorè, che con il suo tono coinvolgente accompagna il pubblico in un’esperienza ricca di humor, tenerezza e curiosità. Lo stile grafico, minimalista ed essenziale, è firmato da Francesco Forti: ambienti e personaggi sono costruiti con pochi elementi funzionali alla narrazione, contorni netti e colori delicati che richiamano i toni delle tinte ad acquerello.

Protagonista della serie è Anselmo, un ragazzino di 11 anni, creativo e fantasioso, che si immagina di volta in volta cameriere, astronauta, archeologo e molto altro. Timido, maldestro e capace di trasformare ogni occasione in un piccolo disastro, Anselmo si appassiona profondamente alle cose più disparate, ma fatica a perseverare: è un indeciso cronico, poco popolare tra i compagni di scuola, anche se in fondo vorrebbe essere notato, soprattutto dalla sua adorata compagna di classe Letizia. Lei è il suo opposto: precisa, diligente e brillante, apprende ogni nuova nozione con facilità ed eccelle in qualunque professione si trovi a sperimentare. Insieme, Anselmo e Letizia vivono avventure sfrenate che mettono in luce le soddisfazioni e le difficoltà dei diversi mestieri, offrendo ai giovani spettatori uno spazio di confronto sereno tra le proprie inclinazioni e le aspettative della società.

Attraverso ironia e semplicità, la serie aiuta i ragazzi ad avvicinarsi a un tema complesso come quello delle scelte future, incoraggiandoli ad ascoltare le proprie attitudini, ad accettarsi per quello che sono e ad affrontare il domani con maggiore serenità.

La serie “Anselmo Wannabe” è stata realizzata grazie al sostegno del MIC Direzione generale cinema e audiovisivo, con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – bando “Piemonte Film TV Fund” e  con il sostegno di  Film Commission Piemonte e di  ICA Instituto do cinema e audiovisual, Repùblica Portuguesa/cultura.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Spettacolo

Da oggi è disponibile in digitale “LA PERCENTUALE” il nuovo brano di POLLIO

Spettacolo

MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce”

Spettacolo

LITFIBA: nel 2026 torna la formazione storica per “Quarant’anni di 17 Re”

Società

ACI e Inail insieme per una mobilità più sicura e responsabile

Spettacolo

Piano City Milano 2026: aperta la call per la nuova edizione del festival che ridisegna la città

Spettacolo

Il 13 febbraio esce la ristampa di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”, i due storici album degli STATUTO.

Motori

Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Tecnologia

Hisense Italia: Stefano Bianchi nominato nuovo Sales Director

Spettacolo

“ANSELMO WANNABE”: dal 16/01 in esclusiva su RaiPlay la nuova serie animata sul mondo del lavoro con la voce di Neri Marcore’

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Giochi

ESA e Playmobil rafforzano la loro collaborazione

Giochi

CODE VEIN II: il nuovo trailer svela combattimenti, ambientazioni e creazione del personaggio

Motori

Nuova Opel Astra: fari Intelli-Lux HD da 50.000 punti per una visione senza limiti

Spettacolo

Enrico Ruggeri celebra “Gli occhi del musicista”: dal 16 gennaio 2026 la ristampa in doppio vinile

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con la “Folkestra 2026”: partenza il 23 gennaio da Varese

Spettacolo

Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “We Will Always Be The Way We Were”: nuovo album e tour mondiale

Motori

Nissan LEAF premiata come Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del WWCOTY
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Da oggi è disponibile in digitale “LA PERCENTUALE” il nuovo brano di POLLIO

Da oggi, mercoledì 14 gennaio, è disponibile in digitale “La Percentuale”, il nuovo brano di POLLIO, pubblicato da Bellezza Records / Universal Music Italia....

10 ore ago

Spettacolo

MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce”

A MasterChef Italia arriva il momento del vero giro di boa della stagione, tra sfide sempre più impegnative e un ospite d’eccezione che porterà...

10 ore ago

Spettacolo

LITFIBA: nel 2026 torna la formazione storica per “Quarant’anni di 17 Re”

A sei mesi dall’inizio del tour che segnerà uno degli eventi musicali più attesi del 2026, i Litfiba annunciano un ritorno epocale. Con oltre...

10 ore ago

Spettacolo

Piano City Milano 2026: aperta la call per la nuova edizione del festival che ridisegna la città

Dal 15 al 17 maggio 2026 Milano tornerà a trasformarsi in una capitale diffusa del pianoforte grazie alla sedicesima edizione di Piano City Milano,...

11 ore ago