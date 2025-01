ANTONELLO VENDITTI: a giugno il tour “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION”

Antonello Venditti torna sul palco per celebrare un anniversario speciale. Dopo lo straordinario successo del tour del 2024, che ha visto l’artista esibirsi in oltre 30 date in tutta Italia, Venditti annuncia il suo nuovo progetto live: “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”. Questo evento unico prenderà il via il 17 giugno, una data simbolica che coincide con la notte prima degli esami di maturità, nella sua amata Roma.

Il debutto del tour sarà segnato da due concerti imperdibili presso le suggestive Terme di Caracalla, il 17 e il 19 giugno. Da lì, il viaggio musicale proseguirà nelle più prestigiose location all’aperto d’Italia, regalando al pubblico una serie di serate indimenticabili.

Al centro di questo nuovo progetto c’è un omaggio speciale all’album “Cuore”, pubblicato nel 1984 e diventato una pietra miliare della musica italiana. L’album include l’iconico brano “Notte prima degli esami”, che nel corso di quattro decenni è diventato un vero e proprio inno generazionale, capace di unire passato e presente, emozionando milioni di fan.

Antonello Venditti, con il suo inconfondibile stile narrativo e la sua straordinaria capacità di raccontare storie attraverso la musica, guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra i capolavori del suo repertorio. Ogni concerto sarà l’occasione per rivivere le atmosfere uniche di canzoni che hanno segnato intere generazioni, consolidando il legame tra l’artista e il suo pubblico.