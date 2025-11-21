Connect with us

Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti torna nei palasport con il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”

Published

Manca meno di una settimana all’atteso ritorno di Antonello Venditti nei principali palasport italiani. Dopo un’estate straordinaria tra arene e teatri all’aperto, l’artista romano si prepara a ripartire con il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”, un viaggio musicale che celebra il quarantennale di uno dei suoi album più amati, Cuore, e di una canzone diventata un inno generazionale.

Il tour partirà il 25 novembre dall’Unipol Forum di Milano, per poi toccare Perugia il 5 dicembre (Pala Barton Energy), Torino il 12 dicembre (Inalpi Arena), Firenze il 18 dicembre (Nelson Mandela Forum) e concludersi a Roma con due serate al Palazzo dello Sport, il 21 dicembre (già sold out) e il 23 dicembre.

Il ritorno nei palasport arriva dopo il successo del tour 2024, con oltre venti date nelle più prestigiose location italiane, compresa la splendida Arena di Verona, anch’essa sold out. Venditti porterà nuovamente in scena un racconto musicale che attraversa le tappe decisive della sua carriera, ripercorrendo brani che hanno segnato intere generazioni e rimangono parte integrante della memoria collettiva del Paese. Al centro del concerto ci sarà il brano simbolo “Notte prima degli esami” e tutti i pezzi di Cuore, disco pubblicato originariamente nel 1984 e riproposto quaranta anni dopo con una special edition rimasterizzata, arricchita dall’inedito “Di’ Una Parola”.

Sul palco, Venditti sarà accompagnato da una band d’eccezione: Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Fabio Pignatelli al basso, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte, Toti Panzanelli e Maurizio Perfetto alle chitarre, Roberta Palmigiani al violino, e le coriste Laura Ugolini e Ilaria Monteleone.

Il 2025 conferma Venditti come uno dei grandi protagonisti della scena musicale italiana. Con quasi 40 milioni di dischi venduti in carriera, l’artista ha scritto canzoni che raccontano sogni, passioni e contraddizioni di più generazioni. Nato a Roma nel 1949, nel quartiere Trieste, Venditti ha mosso i primi passi al Folkstudio negli anni Settanta e ha continuato a costruire un repertorio capace di fondere poesia e impegno sociale. Nel 2022 e 2023 ha condiviso un importante progetto live con Francesco De Gregori, con cui aveva inciso il primo album Theorius Campus nel 1972.

Nel novembre 2024 è arrivato in libreria il volume illustrato “Fuori fuoco” (Rizzoli Illustrati), in cui l’artista rilegge la propria vita attraverso le immagini e la memoria, raccontando il rapporto profondo con la musica e il tempo. Sempre nel 2024, Venditti è salito sul palco del 75° Festival di Sanremo, dove ha ricevuto un Premio alla Carriera per il suo contribuito straordinario alla canzone italiana.

La radio ufficiale del tour sarà Radio Italia, mentre la produzione e l’organizzazione sono a cura di Friends & Partners. I biglietti sono già disponibili attraverso i canali di vendita autorizzati, con numerose date andate esaurite in poche ore.

Con la sua voce inconfondibile e l’energia che da decenni anima i suoi concerti, Antonello Venditti si prepara a regalare al pubblico nuove emozioni, celebrando un anniversario che non è solo musicale, ma anche umano e generazionale: una storia d’Italia raccontata in canzone.

