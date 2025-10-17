Connect with us

Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti torna nei palasport con “Notte Prima degli Esami”

Antonello Venditti è pronto a far rivivere al pubblico italiano le emozioni del suo repertorio con il tour “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”, che segna il ritorno nei principali palasport italiani. Il tour, che celebra i 40 anni dell’iconico brano generazionale, partirà il 25 novembre all’Unipol Forum di Milano e proseguirà fino al 23 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Le date del tour sono attese con entusiasmo e già si registra il SOLD OUT per il concerto del 21 dicembre a Roma. Durante i concerti, Venditti riproporrà i brani del suo album “Cuore”, pubblicato per la prima volta nel 1984 e riproposto nel 2024 in una speciale edizione rimasterizzata contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”.

Venditti sarà accompagnato da una band di musicisti eccezionali, tra cui Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Fabio Pignatelli al basso e molti altri. Ogni performance promette di essere un viaggio emozionante attraverso le tappe fondamentali della carriera di Venditti, che ha venduto quasi 40 milioni di dischi e scritto canzoni indimenticabili che hanno segnato la cultura musicale italiana.

L’artista romano, nato l’8 marzo 1949, ha recentemente pubblicato “Fuori fuoco”, un libro illustrato che ripercorre la sua vita e carriera. Venditti è stato anche omaggiato al 75° Festival di Sanremo con un Premio alla Carriera, un ulteriore riconoscimento della sua imprescindibile eredità musicale.

