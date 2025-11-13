Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Apple Music celebra il Natale con la nuova playlist “Cover dei canti di Natale 2025”

Published

Apple Music accoglie le feste natalizie con una proposta musicale esclusiva: la playlist “Cover dei canti di Natale 2025”, una raccolta di brani reinterpretati da artisti internazionali che offrono una visione nuova e distintiva dei classici del Natale. Ogni pezzo è stato registrato in audio spaziale, offrendo agli ascoltatori un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Protagonista italiana di quest’anno è Serena Brancale, la cantante e polistrumentista che ha scelto di reinterpretare il classico di Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” in chiave pop jazz. La sua versione trasforma un simbolo della musica natalizia in un brano raffinato, elegante e avvolgente. “Associo questo brano alle feste natalizie a casa in Puglia con tutti i cugini, è una canzone che ci ha sempre unito”, racconta Brancale, condividendo il legame personale che l’ha ispirata.

La playlist include anche le nuove versioni di Olly Murs, Khalid, ENHYPEN, Parker McCollum, UMI e altri artisti internazionali, ciascuno con una rilettura originale dei brani più amati delle feste. Olly Murs si cimenta con “Merry Christmas Everyone”, brano che definisce “un classico allegro e contagioso”. Khalid, grande fan di George Michael, sceglie “Last Christmas”, un inno pop nato dall’ispirazione dell’ex Wham!. “La melodia del ritornello è così contagiosa che non riesco mai a togliermela dalla testa”, confida l’artista.

L’R&B raffinato di UMI risplende in “This Christmas”, canzone che la giovane interprete lega a un personale rituale familiare. “Ogni Natale io e mia sorella ci divertivamo a reinterpretare un sacco di canzoni delle feste insieme. Registravamo questi video e li mandavamo alla nostra famiglia come regalo”, racconta. Anche il country-rock di Parker McCollum trova spazio nella raccolta con “Santa Claus Is Comin’ to Town”, mentre i coreani ENHYPEN portano la loro energia pop nella rivisitazione di “Mistletoe”.

Accanto alla playlist principale, Apple Music propone anche la “Cover musica classica di Natale 2025”, una selezione che rilegge i brani tradizionali con eleganza e modernità. La musicista britannica Anna Lapwood, insieme al coro di Pembroke College di Cambridge e al tenore Sebastian Blount, presenta una suggestiva versione di “Silent Night”. “C’è sempre qualcosa di davvero speciale nell’ascoltare il coro eseguire questo brano in una cappella gremita e silenziosa, illuminata solo dalla luce delle candele”, racconta Lapwood.

Il pianista e compositore lussemburghese Francesco Tristano firma invece “The Friendly Beasts”, ispirata a una melodia francese del XIII secolo. “Volevo tornare alle origini del canto natalizio […] e nella mia versione ho cercato di catturare l’atmosfera modale del Medioevo”, spiega l’artista, che unisce antiche armonie a un inaspettato ritmo shuffle.

Le nuove playlist confermano l’intento di Apple Music di fondere tradizione e innovazione, invitando ad ascoltare i grandi classici delle feste attraverso interpretazioni contemporanee e ispirate. Per completare l’esperienza, il canale Apple Music Hits si trasforma in Holiday Hits, trasmettendo musica natalizia 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Una colonna sonora festiva globale, capace di accompagnare con gioia e calore ogni momento delle celebrazioni.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Motori

“Design the Future”: Audi guida la rivoluzione dell’essenzialità

Motori

Renault presenta il nuovo Trafic E-Tech Electric e le soluzioni “Converted by Renault” a Solutrans 2025

Spettacolo

GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Motori

ASSOGOMMA: dal 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali

Spettacolo

Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale

Società

Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata della Gentilezza con squali e coralli LEGO

Spettacolo

Apple Music celebra il Natale con la nuova playlist “Cover dei canti di Natale 2025”

Sport

Kia presenta il progetto “Game. Set. Kia.”

Società

“Dritto e Rovescio” torna questa sera: sicurezza, economia e il caso di Garlasco al centro del dibattito

Moda

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO x PYRENEX: una collaborazione tra avanguardia e tradizione

Giochi

Octopath Traveler 0: disponibile la demo gratuita su tutte le piattaforme

Spettacolo

Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per “L’aurora”

Moda

Vans lancia le nuove Old Skool 36 Pearlized: eleganza ribelle tra perle e cristalli

Motori

Audi presenta la monoposto R26 Concept: il futuro del marchio entra in Formula 1

Motori

Volkswagen Golf GTI EDITION 50: la GTI più potente di sempre arriva in Italia

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Il prossimo 15 novembre, Pablo Reyes, membro fondatore dei leggendari Gipsy Kings, riceverà un Premio Speciale alla Carriera durante la 22ª edizione del Montecarlo...

43 minuti ago

Spettacolo

Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale

Dal 5 dicembre 2025 i fan di Gianluca Grignani potranno rivivere uno dei capitoli più amati della musica italiana. “Destinazione Paradiso”, l’album che nel...

1 ora ago

Spettacolo

Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per “L’aurora”

Eros Ramazzotti sorprende ancora una volta i fan annunciando la collaborazione con una delle più grandi artiste della scena musicale mondiale. Alicia Keys, superstar...

2 ore ago

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Nikon rafforza il suo legame con il mondo del cinema grazie a una nuova collaborazione con il Filmmaker Festival – Festival Internazionale di Cinema,...

20 ore ago