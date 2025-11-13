Apple Music celebra il Natale con la nuova playlist “Cover dei canti di Natale 2025”

Apple Music accoglie le feste natalizie con una proposta musicale esclusiva: la playlist “Cover dei canti di Natale 2025”, una raccolta di brani reinterpretati da artisti internazionali che offrono una visione nuova e distintiva dei classici del Natale. Ogni pezzo è stato registrato in audio spaziale, offrendo agli ascoltatori un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Protagonista italiana di quest’anno è Serena Brancale, la cantante e polistrumentista che ha scelto di reinterpretare il classico di Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” in chiave pop jazz. La sua versione trasforma un simbolo della musica natalizia in un brano raffinato, elegante e avvolgente. “Associo questo brano alle feste natalizie a casa in Puglia con tutti i cugini, è una canzone che ci ha sempre unito”, racconta Brancale, condividendo il legame personale che l’ha ispirata.

La playlist include anche le nuove versioni di Olly Murs, Khalid, ENHYPEN, Parker McCollum, UMI e altri artisti internazionali, ciascuno con una rilettura originale dei brani più amati delle feste. Olly Murs si cimenta con “Merry Christmas Everyone”, brano che definisce “un classico allegro e contagioso”. Khalid, grande fan di George Michael, sceglie “Last Christmas”, un inno pop nato dall’ispirazione dell’ex Wham!. “La melodia del ritornello è così contagiosa che non riesco mai a togliermela dalla testa”, confida l’artista.

L’R&B raffinato di UMI risplende in “This Christmas”, canzone che la giovane interprete lega a un personale rituale familiare. “Ogni Natale io e mia sorella ci divertivamo a reinterpretare un sacco di canzoni delle feste insieme. Registravamo questi video e li mandavamo alla nostra famiglia come regalo”, racconta. Anche il country-rock di Parker McCollum trova spazio nella raccolta con “Santa Claus Is Comin’ to Town”, mentre i coreani ENHYPEN portano la loro energia pop nella rivisitazione di “Mistletoe”.

Accanto alla playlist principale, Apple Music propone anche la “Cover musica classica di Natale 2025”, una selezione che rilegge i brani tradizionali con eleganza e modernità. La musicista britannica Anna Lapwood, insieme al coro di Pembroke College di Cambridge e al tenore Sebastian Blount, presenta una suggestiva versione di “Silent Night”. “C’è sempre qualcosa di davvero speciale nell’ascoltare il coro eseguire questo brano in una cappella gremita e silenziosa, illuminata solo dalla luce delle candele”, racconta Lapwood.

Il pianista e compositore lussemburghese Francesco Tristano firma invece “The Friendly Beasts”, ispirata a una melodia francese del XIII secolo. “Volevo tornare alle origini del canto natalizio […] e nella mia versione ho cercato di catturare l’atmosfera modale del Medioevo”, spiega l’artista, che unisce antiche armonie a un inaspettato ritmo shuffle.

Le nuove playlist confermano l’intento di Apple Music di fondere tradizione e innovazione, invitando ad ascoltare i grandi classici delle feste attraverso interpretazioni contemporanee e ispirate. Per completare l’esperienza, il canale Apple Music Hits si trasforma in Holiday Hits, trasmettendo musica natalizia 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Una colonna sonora festiva globale, capace di accompagnare con gioia e calore ogni momento delle celebrazioni.