Aprilia Racing e New Era insieme per la stagione 2025

Aprilia Racing e New Era, il marchio di cappellini leader a livello globale, confermano una nuova partnership per la stagione MotoGP 2025. Questa collaborazione unisce Aprilia Racing con lo stile iconico di New Era, offrendo ai tifosi un nuovo modo per esprimere la propria passione per il motociclismo. Il Team Aprilia Racing e i piloti indosseranno la collezione nel corso della stagione 2025, che sarà disponibile per l’acquisto a partire dalla fine di marzo.

La collezione include i nuovi cappellini regolabili 9SEVENTY di New Era, un berretto con risvolto e un bucket hat. Ogni pezzo mette in risalto il logo Aprilia Racing su una base nera, con il logo New Era posizionato sul lato sinistro. Sarà disponibile anche una selezione stagionale di cappellini trucker, bucket hat affusolati e modelli regolabili 9FORTY. Per celebrare la stagione 2025, New Era lancerà inoltre delle edizioni speciali denominate “Race Specials”, ispirate alle gare di Austin, Barcellona e Misano.

Questa partnership sottolinea l’impegno di Aprilia Racing e New Era nell’offrire ai tifosi prodotti innovativi e di tendenza che riflettono lo spirito delle competizioni. La nuova collezione sarà disponibile per l’acquisto a marzo 2025 su neweracap.eu, su store.aprilia.com e in punti vendita selezionati.

Dal 1920, New Era è il marchio leader al mondo per i cappellini. Con sue linee di abbigliamento e accessori, è leader di mercato nello sport e influente nella cultura streetwear a livello globale. Con oltre 500 licenze nel suo portfolio, New Era è il marchio di riferimento nei settori dello sport, della moda, della musica e dell’intrattenimento. L’azienda ha sede a Buffalo, New York, e i suoi prodotti sono venduti in oltre 80 paesi.