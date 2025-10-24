Armin van Buuren: il suo primo album acustico “Piano” in esclusiva su Apple Music Classical

Armin van Buuren, uno dei DJ più celebri a livello mondiale, presenta il suo primo album acustico e classico dal titolo Piano, disponibile esclusivamente su Apple Music e Apple Music Classical a partire dal 31 ottobre per una settimana. Questa collaborazione esclusiva segna un passo significativo nella carriera del DJ nominato ai Grammy, noto principalmente per la sua influenza nella scena della musica elettronica e dance.

L’album Piano offre un percorso attraverso 15 brani originali eseguiti al pianoforte e accompagnati da un’orchestra. Van Buuren esplora un lato più intimo e personale della sua arte, unendo la sua passione per la musica classica con il talento per la musica elettronica. “Creare melodie al pianoforte è sempre stato alla base della mia musica,” afferma van Buuren, che ha iniziato a comporre al pianoforte all’età di 43 anni, spinto dal desiderio di imparare a suonare il prezioso strumento.

Cresciuto in una casa permeata di musica classica, rock ed elettronica, van Buuren riconosce l’influenza che i compositori classici hanno avuto sulla sua musica. La fusione di questi mondi è evidente nelle produzioni trance di van Buuren, caratterizzate da melodie emozionali e armonie complesse. Nei suoi recenti lavori, ha integrato elementi classici in modo esplicito, collaborando con orchestre per colmare il divario tra i due generi musicali.

Apple Music Classical, lanciata nel marzo 2023, è la piattaforma leader mondiale per la musica classica, offrendo oltre sei milioni di brani nel più grande catalogo di musica classica al mondo. L’esclusiva partnership con van Buuren rappresenta un’opportunità per portare la musica classica a una nuova generazione di ascoltatori. “Il DNA della musica classica è rintracciabile in ogni forma musicale, e la sua influenza su Armin lungo tutta la carriera è stata profonda,” ha dichiarato Anjali Malhotra, Global Director di Apple Music Classical.

Per Armin van Buuren, noto per i suoi spettacoli dal vivo rivoluzionari e il suo programma radiofonico A State of Trance, questo progetto rappresenta un ritorno a una musica libera da pressioni: “Dopo decenni di trance e festival, desideravo tornare a una musica senza pressioni — solo dita sui tasti. Questo album è il mio lavoro più personale: dal cuore, ai tasti, alle orecchie.”