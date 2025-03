Aru Eyewear presenta il nuovo moodello “Perla Luxury”

Nel panorama dell’occhialeria indipendente italiana, un nome si distingue per visione creativa e innovazione: Aru Eyewear. Nato nel 2019 dal talento di Daniela Verazzo, il brand incarna un connubio perfetto tra estetica contemporanea e artigianalità d’eccellenza. Con un background nella progettualità architettonica, la fondatrice ha saputo trasferire il suo amore per il design in una linea di occhiali unici, capaci di coniugare leggerezza, stile e raffinatezza.

Seguendo il fil rouge del design senza tempo, Aru Eyewear presenta oggi quattro nuovi modelli della sua esclusiva collezione Stone, ognuno declinato in quattro varianti cromatiche. Il tratto distintivo di questa linea è la leggerezza: grazie all’uso di acetati sottili, gli occhiali risultano estremamente versatili e adatti a ogni viso. Ma l’ispirazione di questa collezione non si ferma alla forma: il naming di ogni modello è infatti un omaggio a una pietra semipreziosa, rafforzando il legame tra lusso e natura.

A spiccare nella collezione Stone è il modello Perla Luxury, una creazione che ridefinisce il concetto di esclusività nell’occhialeria. Il suo frontale, impreziosito da un’incastonatura realizzata con un sofisticato intaglio laser, accoglie Swarovski di diverse forme e dimensioni, applicati a mano con una cura meticolosa. Questo processo altamente artigianale, riservato ai prodotti di alta gamma, garantisce straordinari giochi di luce, trasformando l’occhiale in un autentico gioiello da indossare.

La maestria con cui vengono accostate le pietre, l’armonia tra materiali e l’eleganza senza tempo fanno di Perla Luxury un accessorio distintivo per chi cerca un equilibrio perfetto tra innovazione, tradizione e glamour. Ancora una volta, Aru Eyewear conferma la propria identità di marchio trasversale, capace di reinterpretare l’arte dell’occhialeria attraverso una visione sofisticata e senza compromessi.