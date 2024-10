Arval Italia e BYD lanciano “BYD Renting”

Arval Italia, società specializzata nel noleggio a lungo termine e parte del Gruppo BNP Paribas, ha annunciato una nuova collaborazione con BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia. Questa partnership ha dato vita a BYD Renting, un servizio innovativo che mira a rendere più accessibili i veicoli elettrici e ibridi plug-in attraverso un’offerta di noleggio a lungo termine.

Il servizio BYD Renting è già disponibile presso la rete di concessionari BYD in Italia e offre soluzioni per clienti privati e business. L’intera gamma di veicoli BYD, che spazia da modelli 100% elettrici come Atto3, Han, Seal, Dolphin e Seal U, fino all’innovativa Seal U DM-i – il primo veicolo ibrido plug-in con tecnologia Super DM di BYD in Europa – può essere noleggiata a lungo termine con l’assistenza di Arval Italia.

L’offerta di BYD Renting è particolarmente interessante grazie alla varietà di soluzioni energetiche sostenibili proposte e all’ampia copertura territoriale garantita dai 19 showroom presenti in Italia, con un’espansione pianificata fino a 40 showroom entro la fine dell’anno. Questo rende il servizio facilmente accessibile in tutto il paese, facilitando la transizione verso la mobilità elettrica.

Il noleggio a lungo termine, proposto da Arval, rappresenta una soluzione comoda e flessibile per chi desidera guidare un’auto senza l’impegno dell’acquisto. Con durate contrattuali che variano da 25 a 60 mesi, i clienti possono usufruire di un servizio all-inclusive che comprende: assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24/7 e molto altro. Inoltre, per i clienti privati, il pacchetto include fino a 100.000 chilometri, rendendo l’offerta ancora più attraente per chi percorre lunghe distanze.

L’intesa tra Arval Italia e BYD rappresenta un passo importante nella strategia di elettrificazione del settore automobilistico, consolidando la collaborazione avviata a livello internazionale tra le due aziende a febbraio 2023. Questo accordo mira a favorire la diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale e a sostenere le aziende nella conversione delle loro flotte verso soluzioni più sostenibili.

“L’accordo che abbiamo sottoscritto in Italia con BYD per proporre il nostro prodotto di noleggio a tutti i clienti privati e business della casa auto è per noi motivo di grande soddisfazione. BYD è una delle aziende leader nelle auto elettriche ed elettrificate e questo ci permetterà di contribuire attivamente a una maggiore diffusione di auto a basso impatto ambientale, che è un obiettivo condiviso, rendendo accessibili i veicoli di BYD a un ampio pubblico attraverso una rete di esperti sul territorio. Arval ha target ambiziosi, definiti dal nostro piano strategico Arval Beyond, che prevedono il raggiungimento di 700.000 veicoli elettrificati, di cui 350.000 elettrici, nella flotta globale entro il 2025. L’accordo con BYD ci aiuterà a raggiungerli” dichiara Alessandro Pigazzi, Direttore Retail e Partnership di Arval Italia.

“BYD Renting amplia l’offerta commerciale di BYD con un prodotto che ci consente di offrire sempre di più soluzioni tailor made, per soddisfare qualsiasi esigenza e tipologia di cliente. Offerte competitive come quella di Seal U DM-i, che viene proposta alla clientela business a prezzi molto competitivi, senza anticipo, sono in grado di rassicurare anche i clienti più resistenti verso la transizione elettrica. Crediamo che la qualità e l’affidabilità dei nostri veicoli a nuova energia, unite all’esperienza di Arval nel noleggio a lungo termine, possano offrire soluzioni competitive e adatte a tutti i nostri clienti, business e privati.” afferma il portavoce di BYD.

L’accordo tra Arval Italia e BYD segna un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile in Italia. Attraverso BYD Renting, sempre più consumatori avranno la possibilità di sperimentare veicoli elettrici e ibridi, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla diffusione di una mobilità più green. Questa collaborazione si inserisce perfettamente nelle strategie di entrambe le aziende, che mirano a guidare la transizione verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.