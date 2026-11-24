Samsung 9100 PRO con PCIe 5.0 fino a 8 TB e 990 PRO per il gaming: guida alla scelta dell'SSD in base a capacità e velocità di accesso ai dati.

Samsung punta su due SSD per portare il setup da gioco al livello dei titoli più attesi: il 9100 PRO, che sfrutta il bus PCIe 5.0 e arriva a 8 TB di spazio, e il 990 PRO, costruito per le prestazioni più spinte nel gaming.

Lo storage ha assunto un peso crescente nella configurazione di un computer o di una console. Mondi sempre più vasti, texture in alta risoluzione, aggiornamenti frequenti e contenuti aggiuntivi riempiono rapidamente il disco, mentre un SSD veloce riduce le attese all'avvio di un gioco e al caricamento degli ambienti. Un dispositivo ben progettato contribuisce anche a contenere il surriscaldamento durante le sessioni più lunghe.

Secondo il quarto Samsung Trend Radar, quasi la metà dei giocatori usa una console (49%), il 34% un portatile e il 32% un computer fisso. Un quadro che conferma quanto il videogioco sia diffuso nella quotidianità e quanto siano differenti le modalità di fruizione. Anche chi sceglie PC o console compatibili deve dunque considerare lo storage come una parte essenziale della propria configurazione.

La scelta di un SSD ruota attorno a due aspetti principali. La capacità stabilisce quanti titoli possono restare installati senza dover eliminare di continuo qualcosa per liberare spazio. La velocità di accesso ai dati, invece, incide sui tempi di caricamento. Le unità NVMe hanno segnato un salto rispetto alle soluzioni tradizionali, grazie a trasferimenti più rapidi e a una gestione dei dati più reattiva, qualità decisive per i giochi di nuova generazione che movimentano grandi quantità di contenuti.

Non conta però soltanto la rapidità. Efficienza energetica e gestione termica incidono in modo determinante sulle prestazioni complessive, soprattutto per chi utilizza il proprio sistema per sessioni prolungate e applicazioni pesanti.

Il Samsung 9100 PRO si rivolge a chi cerca la generazione più recente di prestazioni. Grazie al PCIe 5.0 garantisce trasferimenti elevati e può raggiungere 8 TB di capacità, con una variante dotata di heatsink, cioè di un dissipatore che aiuta a smaltire il calore. È la soluzione indicata per chi vuole ampliare lo spazio disponibile e affrontare carichi intensivi sui sistemi compatibili.

Il Samsung 990 PRO è un SSD NVMe basato su PCIe 4.0 e pensato per il gaming e le applicazioni più esigenti. Le letture sequenziali arrivano fino a 7.450 MB/s e le scritture fino a 6.900 MB/s. Valori che si traducono in tempi di caricamento più brevi e in un accesso ai file più rapido, rendendolo una scelta valida anche per i setup da gioco più impegnativi.