ATARI 800XL: il ritorno dell'iconico home computer anni '80 con giochi integrati

Atari riporta in vita uno dei suoi prodotti più celebri: l'800XL, il leggendario home computer degli anni '80, torna con una versione modernizzata sviluppata da Retro Games Ltd. Celebre per aver aperto la strada a una nuova generazione di appassionati di videogiochi e programmazione, l'800XL viene proposto in una nuova veste che conserva il design originale ma offre funzionalità in linea con le esigenze attuali.

Il nuovo 800XL presenta una tastiera meccanica a grandezza naturale, Atari BASIC integrato e uno slot per cartucce funzionante, oltre alla compatibilità con display moderni grazie all'uscita HDMI. I preordini sono già disponibili al prezzo di 219,99 euro, con spedizioni fissate per il 23 aprile 2027.

Nel nuovo modello la fedeltà all'originale si accompagna a migliorie tecnologiche: la compatibilità estesa consente di utilizzare software, giochi e programmi legacy per computer a 8 bit Atari e console 5200. Gli utenti possono caricare giochi e programmi da chiavette USB e approfittare delle funzionalità di salvataggio e riavvolgimento dei progressi, una novità rispetto ai sistemi classici.

L'esclusivo pacchetto comprende 25 giochi pre-installati, tra cui titoli iconici come Asteroids, Centipede, Missile Command e Boulder Dash, insieme a molte altre pietre miliari del mondo videoludico. Oltre ai giochi integrati, due titoli nascosti possono essere sbloccati collegando un controller analogico, aggiungendo ulteriore valore nostalgico e sfida ai giocatori.

Parlando del rilancio, Matt Burnett, VP of Strategic Operations di Atari, ha ricordato: L'800XL rappresenta un momento importante nella storia di Atari, quando i computer domestici stavano diventando una porta d'accesso al mondo dei videogiochi, della programmazione e della creatività. Ha offerto a un'intera generazione l'opportunità di scoprire cosa si potesse fare con un computer, proponendo al contempo un incredibile catalogo di giochi e software. È proprio questa combinazione a rendere l'800XL una parte così importante dell'eredità di Atari e, grazie alla collaborazione con Retro Games Ltd. e Plaion, siamo entusiasti di riproporre questa versione modernizzata.

Dal punto di vista della connettività, il dispositivo offre quattro porte USB-A per controller e periferiche, alimentazione tramite USB-C e cavo HDMI incluso. L'esperienza utente è arricchita dalla possibilità di salvare e caricare partita in qualsiasi momento e riavvolgere il gameplay fino a 30 secondi, sia con i giochi integrati sia con quelli caricati in esterno.

Incluso nella confezione il joystick THECXSTICK, moderna rivisitazione di Retro Games dell'iconico controller Atari, che affianca il classico pulsante di fuoco a sette pulsanti funzione integrati, migliorando l'esperienza di gioco senza tradire lo stile originale.

L'attesa per la spedizione sarà lunga, ma il ritorno dell'Atari 800XL promette di conquistare tanto gli appassionati di retrocomputing quanto le nuove generazioni curiose di scoprire una pagina fondamentale della storia tecnologica. Il futuro degli anni '80 torna protagonista, con la promessa di offrire ancora una volta libertà di gioco, programmazione e creatività.