Automobili Lamborghini “corre” nell’Activewear insieme a Macron

Il secondo capitolo della partnership avviata in estate tra Macron e Automobili Lamborghini è stato svelato: si tratta della nuova collezione Activewear Macron per Automobili Lamborghini, che esprime innovazione, funzionalità e prestazioni. Una sintesi perfetta di creatività e passione, caratteristiche imprescindibili per le due aziende orgogliosamente accomunate da radici nello stesso territorio (solo 30 km dividono gli headquarters di Macron e Automobili Lamborghini).

La nuova collezione Activewear, nata dalla collaborazione degli staff creativi di Macron e Automobili Lamborghini, rappresenta l’incontro perfetto tra performance e funzionalità. Pensata per l’uomo e per la donna, è composta da abbigliamento sportivo progettato per il fitness e per il running. I capi sono realizzati con tessuti tecnici di alta qualità, che garantiscono comfort e libertà di movimento. Il design è unico e ispirato a quattro colori iconici di Lamborghini: Arancio Apodis, Blu Vathys, Verde Turbine e Viola Pasifae, arricchiti da una grafica embossata, sempre tono su tono dalla trama esagonale che richiama i dettagli in pelle dei sedili delle auto.

La collezione maschile comprende una rain jacket nera con dettagli in arancio Apodis, stesso abbinamento cromatico presente nella maglia a collo alto. Il verde turbine caratterizza invece la felpa con cappuccio. In tutti questi capi spicca, nella parte posteriore, poco sotto le spalle e tono su tono, la scritta Automobili Lamborghini. Le t-shirt e la canotta smanicata, che utilizzano tutti e quattro i colori sia come base sia nei dettagli, sono realizzate con i nuovi tessuti soft jaquard e zephiro softlock, leggeri e confortevoli. Disponibili anche short, pantaloncini e pantaloni lunghi.

Il nero e il viola Pasifae caratterizza tutta la collezione femminile dalla rain jacket alla t-shirt, dal reggiseno agli short e leggins. Anche in questo caso la grafica embossata che caratterizza tutti i capi richiama la trama esagonale dei dettagli in pelle dei sedili delle vetture Lamborghini. Ogni capo d’abbigliamento della nuova collezione Activewear è caratterizzato da un back neck personalizzato con i loghi dei due brand e dalla presenza, sulle maniche o sui bordi coscia per i pantaloni, del Macron Hero e del logo Automobili Lamborghini.

Una celebrazione dell’eccellenza italiana, attraverso una linea esclusiva che unisce l’innovazione di Macron all’audacia di Automobili Lamborghini e che esalta la passione per lo sport, la performance e lo spirito di squadra. La nuova collezione Activewear Macron-Lamborghini è disponibile sul sito macron nella sezione dedicata all’azienda di Sant’Agata Bolognese, nell’ e-store Lamborghini e nel flagship store di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese.