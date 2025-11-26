Avant Toi a Pitti Immagine Uomo: un ritorno alle origini con “Rooted Ritual Paths”

Avant Toi presenta a Pitti Immagine Uomo la nuova collezione Fall/Winter 2026/2027 “Rooted Ritual Paths”, un progetto che esplora la necessità contemporanea di riconnettersi con la materia e con le radici più autentiche del vivere e del vestire. La maison propone una riflessione profonda sul concetto di grounding e sul valore del tatto, restituendo al gesto del vestirsi un significato rituale e consapevole.

“Rooted Ritual Paths” è una meditazione estetica e sensoriale che celebra la lentezza, la cura e la relazione intima con la materia. “Un ritorno alla terra, alle texture primordiali e al gesto lento e consapevole del vestirsi come rituale di cura, dove morbidezza, calore e comfort diventano linguaggi estetici ed emotivi”. In questa dimensione di introspezione, la collezione si fa portavoce di una nuova idea di lusso, incentrata sulla tattilità e sulla sostenibilità emotiva e materiale.

La palette cromatica è ispirata alla memoria minerale e organica della natura: neutri terrosi, muschio, yak e grigio minerale evocano continuità e profondità, mentre i rossi tibetani introducono accenti di coraggio e trasformazione. Inedite inflessioni metalliche, ispirate alle venature delle rocce, aggiungono un senso di forza silenziosa, completando un universo cromatico radicato e materico.

La ricerca materica è al centro del progetto di Avant Toi. Le superfici sperimentano lavorazioni che trasformano la fibra in un’esperienza sensoriale: punti pelliccia, plush, effetti fleece e lane sottoposte a processi di abrasione, erosione, pittura e salatura. Le texture diventano quindi strumenti di narrazione, capaci di evocare la dimensione più autentica e originaria del contatto.

La maglieria rivela un’anima primordiale e volutamente non rifinita. I volumi si ispirano al mondo animale e vegetale, in un dialogo costante tra forma e materia, tra evoluzione e permanenza. L’artigianalità si manifesta nei dettagli fatti a mano e nei richiami all’amuleto, simboli di protezione e connessione che rispecchiano la filosofia profonda del brand.

“Rooted Ritual Paths” interpreta un momento culturale in cui la moda rivaluta i concetti di tempo e durata. “Un rallentamento consapevole, un desiderio di longevità, responsabilità nella creazione e nel consumo”: così Avant Toi racconta una collezione che invita a ripensare il lusso come espressione di rispetto per la materia e per chi la trasforma.

In questa visione, la collezione Fall/Winter 2026/2027 diventa un invito a riscoprire la poesia della fibra e la potenza silenziosa della natura. È un viaggio nelle profondità del gesto e della materia, dove tatto, calore e consapevolezza si intrecciano per restituire al vestire la sua dimensione più autentica: quella dell’esperienza sensoriale, emotiva e rituale.

Con “Rooted Ritual Paths”, Avant Toi riafferma la propria identità di marchio che si muove tra arte, sperimentazione e spiritualità, guardando al futuro senza dimenticare le radici.