BARBRA STREISAND: il 27 giugno esce “The Secret Of Life: Partners, Volume Two”

Il prossimo 27 giugno, gli appassionati di musica di tutto il mondo potranno finalmente ascoltare “The Secret Of Life: Partners, Volume Two”, l’attesissimo nuovo album di duetti della leggendaria artista Barbra Streisand. Pubblicato da Columbia Records / Sony Music, il disco sarà disponibile in versione CD, vinile e digitale, ed è già possibile effettuare il pre-order.

In questo nuovo progetto musicale, Streisand ha collaborato con alcune delle icone più importanti della musica contemporanea, creando un album composto da 11 tracce imperdibili. “The Secret Of Life: Partners, Volume Two” segue il successo del primo volume intitolato “Partners”, uscito nel 2014 e certificato Platino.

L’album è una celebrazione del talento e della diversità musicale, unendo artisti di calibro internazionale quali Paul McCartney, Bob Dylan, James Taylor, Sting, Hozier, Sam Smith, Seal e Josh Groban, la star del country Tim McGraw, la voce jazz di Laufey, e un trio d’eccezione formato da Streisand, Mariah Carey e Ariana Grande.

La stretta connessione musicale tra Barbra Streisand e i suoi collaboratori è descritta proprio dalla stessa artista: “Ho sempre adorato cantare insieme ad artisti pieni di talento. Sono per me di ispirazione in modi diversi e unici… e rendono il nostro tempo insieme in studio un momento di gioia! Il mio nuovo album “The Secret Of Life: Partners, Volume Two”, mi ha dato la possibilità di lavorare e suonare con alcuni dei miei vecchi amici, colleghi e nuovi artisti. Li ammiro tutti… e spero che vi piacerà ascoltare le nostre collaborazioni quanto a me è piaciuto registrarle insieme a loro.”

Il primo singolo estratto dal nuovo album è “The First Time Ever I Saw Your Face”, un duetto con Hozier. Il brano è attualmente disponibile in versione digitale e il lyric video della canzone è già online. Hozier ha parlato con grande rispetto del suo duetto con Streisand: “Barbra Streisand è una delle più grandi icone della musica di tutti i tempi, un’artista che ha definito un’era con la potenza della sua voce, il suo talento, il suo carisma e la sua visione. La sua richiesta di cantare insieme è stato un onore ed è arrivato come una sorpresa meravigliosa. Il brano di Ewan MacColl ‘The First Time Ever I Saw Your Face’, resa celebre dalla meravigliosa Roberta Flack, mi ha sempre affascinato. Questa è per me una delle canzoni d’amore più belle di sempre e come tutti, sono stato profondamente rattristato dalla notizia della sua recente scomparsa. Ho cantato questo brano con Barbra, e spero che questo duetto sia un gesto di stima profonda e di omaggio alla memoria di Roberta Flack.”

Il nuovo album vede la collaborazione di produttori di fama mondiale come Walter Afanasieff e Peter Asher, insieme al contributo di esperti come William Ross e David Campbell per le orchestrazioni. Le registrazioni si sono tenute al The Streisand Scoring Stage a Culver City, California, e con la London Symphony Orchestra agli Abbey Road Studios di Londra.

La carriera di Barbra Streisand è una testimonianza della sua versatilità e del suo talento senza tempo. Con due Oscar, dieci Grammy, cinque Emmy e numerosi altri riconoscimenti, la sua influenza nella musica e nel cinema continua a essere profonda. Oltre ai suoi successi artistici, Streisand è nota per il suo impegno filantropico, sostenendo numerose cause attraverso la Streisand Foundation e altre iniziative benefiche.

A partire dal 27 giugno, sarà possibile immergersi in un viaggio musicale unico con “The Secret Of Life: Partners, Volume Two”, un album che promette di catturare i cuori degli ascoltatori di tutto il mondo.