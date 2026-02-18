Battlefield 6 Stagione 2: nuove mappe, modalità Crepuscolo e Operazione Augur rivoluzionano il fronte europeo

Electronic Arts Inc. e Battlefield Studios alzano il sipario sulla Stagione 2 di Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, portando il conflitto nel cuore dell’Europa con nuovi scenari, modalità a tempo limitato e un ricco pacchetto di contenuti in arrivo fino ad aprile. Il nuovo aggiornamento stagionale, già disponibile su Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, promette di ridefinire l’esperienza di gioco con un approccio più cinematografico, tattico e immersivo.

La Season 2 di Battlefield 6 si sviluppa in tre fasi distinte, ciascuna pensata per ampliare progressivamente il campo di battaglia e introdurre dinamiche inedite. Protagoniste assolute sono due nuove mappe: Contaminata e Base di Hagental. La prima è un’arena su larga scala ambientata in una foresta un tempo rigogliosa, ora devastata da armi sperimentali e bombardamenti massicci. Il risultato è un ambiente ostile e imprevedibile, dove il terreno stesso diventa elemento strategico e narrativo. Base di Hagental, invece, è una struttura militare progettata per combattimenti ravvicinati e azioni furtive, destinata a evolversi nel corso della stagione con scenari sempre più intensi.

La Fase 1, intitolata Misure estreme, è già disponibile e introduce la mappa Contaminata insieme al VL-7, una nuova esperienza a tempo limitato che ruota attorno a un fumo psicoattivo capace di alterare la percezione dei soldati sul campo. Questa coltre avvolge punti chiave della mappa generando allucinazioni immersive e costringendo le squadre ad adattarsi in tempo reale. L’obiettivo è spingere i giocatori verso un approccio dinamico e reattivo, dove coordinazione e rapidità decisionale fanno la differenza.

Il 17 marzo debutta la Fase 2, Crepuscolo, che sposta l’azione all’interno della Base di Hagental. In questo capitolo stagionale l’oscurità diventa protagonista, trasformando i corridoi della struttura in un teatro perfetto per operazioni stealth. I visori notturni consentiranno alle squadre di muoversi nell’ombra e pianificare imboscate con un vantaggio tattico decisivo. Crepuscolo sarà disponibile anche su Battlefield REDSEC con una playlist dedicata Guanto d’arme, pensata per esaltare la tensione e l’intensità dei combattimenti ravvicinati.

La Fase 3, Caccia grossa, prevista per il 17 aprile, chiuderà la stagione con Operazione Augur, una modalità a tempo limitato disponibile su entrambe le mappe. Ispirata alla celebre modalità Operazioni di Battlefield 1, questa esperienza punta su obiettivi su larga scala, ritmo costante e forte coordinazione di squadra, offrendo una dimensione narrativa e spettacolare che rappresenta l’essenza più cinematografica del franchise.

Oltre alle nuove modalità e mappe, la Stagione 2 introduce nuovi veicoli, armi, gadget e opzioni di personalizzazione, distribuiti lungo tutte e tre le fasi. Non mancano un nuovo Pass battaglia e contenuti inediti nel negozio di gioco, pensati per ampliare ulteriormente l’offerta e incentivare la progressione stagionale.

Con questo aggiornamento, Electronic Arts rafforza la strategia live service di Battlefield 6, puntando su contenuti cadenzati e su un’esperienza sempre più stratificata. Battlefield 6 e Battlefield REDSEC sono disponibili su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S e PC tramite Steam, EA app ed Epic Games Store, confermando la volontà di raggiungere una community sempre più ampia e trasversale.