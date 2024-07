BEASTIE BOYS: un vinile limited edition per il 30 anni di “Ill Communication”

Il leggendario album “Ill Communication” dei Beastie Boys compie 30 anni e per festeggiare questo anniversario speciale, arriva una Limited Edition Deluxe in vinile da 3 LP.

Pubblicato originariamente il 31 maggio 1994, “Ill Communication” non solo riportò i Beastie Boys al primo posto della classifica Billboard 200, ma si impose rapidamente come un’icona della cultura pop. Con hit indimenticabili come “Sabotage”, il cui video diretto da Spike Jonze è un omaggio ai polizieschi degli anni ’70, e collaborazioni di successo con artisti del calibro di Q-Tip in “Get It Together”, l’album è stato definito la colonna sonora dell’estate del 1994.

L’edizione del 30° anniversario di “Ill Communication” uscirà il 26 luglio e presenterà una rara versione dell’album originariamente pubblicata in tiratura limitata nel 2009. In questa nuova release, stampata su vinile da 180 g., troveremo una copertina lenticolare che rende omaggio al suo impatto visivo. Inoltre, un terzo LP conterrà 12 tracce bonus, tra cui una versione live di “The Maestro” da “Check Your Head” del 1992, remix, B-side e altre rarità, il tutto racchiuso in una custodia rigida.

“Ill Communication” continua ad affascinare diverse generazioni di ascoltatori grazie alla sua miscela di hip-hop, strumentali e hardcore punk. Brani come “Sure Shot”, “Root Down” e “Bodhisattva Vow” mantengono intatto il loro valore e impatto anche a distanza di 30 anni dalla loro creazione. Questa raccolta speciale è un omaggio alla continua innovazione e creatività dei Beastie Boys, che hanno influenzato e ispirato la scena musicale per decenni.