BECKY G: è uscito “QUE HACES” feat. MANUEL TURIZO

Becky G, una delle figure più influenti nel panorama musicale odierno, torna a stupire con il suo nuovo singolo estivo dal sound Latin Pop intitolato “QUE HACES” in collaborazione con Manuel Turizo. Questo brano rappresenta un ritorno atteso di Becky G al genere pop, caratterizzato da un’esplosione di sonorità tropicali che fondono l’energia del merengue al pop latino.

Prodotto da Nup e Ciey, “QUE HACES” è un tripudio di strumenti musicali come la tambora dominicana, congas, güiro, pianoforte, basso e chitarra, che arricchiscono il brano di un carattere giocoso e coinvolgente.

Il video ufficiale del singolo, diretto da Joey & Joey e girato a Miami, rende omaggio all’amore in tutte le sue forme. Ambientato in un complesso residenziale, intreccia tre storie: un amore adolescenziale agli inizi, una coppia anziana unita da anni di complicità, e la storia d’amore tra Becky G e Manuel Turizo. Attraverso una sequenza di momenti teneri e intimi, il video cattura la bellezza e l’evoluzione dell’amore in tutte le sue sfaccettature.

Becky G ha dichiarato: «Desideravo da tempo tornare alle mie radici pop urbano, ma volevo farlo in modo autentico, che rispecchiasse la persona che sono oggi e tutto ciò che ho vissuto negli ultimi anni. ‘QUÉ HACES’ è proprio questo. Lavorare al brano insieme a Manuel l’ha reso ancora più speciale. Ci siamo divertiti tantissimo a girare il video e a dare vita a questa storia d’amore senza tempo. Sono certa che i fan lo ameranno quanto noi».

Il nuovo singolo arriva in un momento culminante per la carriera di Becky G, recentemente candidata come “Favorite Female Latin Artist” agli American Music Awards 2025. Inoltre, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Artist of the Year dalla Harvard Foundation, un premio che celebra il suo contributo nel mondo della musica, del cinema e dell’imprenditoria, oltre al suo impegno per l’empowerment femminile e per le comunità latine.

Oltre alla musica, Becky G continua a distinguersi nel campo cinematografico. Presto sarà presentato il suo atteso film-documentario “Rebbeca” al Tribeca Film Festival il 12 giugno. Questo progetto offre un’intima esplorazione delle radici messicane che hanno plasmato la sua identità artistica e personale, documentando la creazione del suo primo album di musica regionale messicana, “ESQUINAS”.

Becky G, con il suo eccezionale talento e la sua dedizione, continua a influenzare e ispirare la sua generazione, riaffermando il suo ruolo di pioniera nella scena creativa contemporanea. Con “QUE HACES”, promette di catturare ancora una volta l’attenzione del pubblico mondiale, consolidando ulteriormente la sua indiscussa capacità di innovare e affascinare.