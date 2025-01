BECOMING LED ZEPPELIN: al cinema dal 27 febbraio al 5 marzo

Dal 27 febbraio al 5 marzo, un evento speciale per tutti i fan dei Led Zeppelin si terrà nelle sale cinematografiche italiane. Dopo 13 anni dal successo mondiale del film concerto “Celebration Day”, il primo docufilm ufficiale sulla band, intitolato “Becoming Led Zeppelin”, verrà proiettato per la prima volta sul grande schermo.

Il film, diretto da Bernard MacMahon e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, offre uno sguardo unico sulla storia creativa, musicale e personale dei Led Zeppelin, attraverso le parole stesse della band. Questa versione mai vista prima del documentario promette di riportare gli spettatori indietro nel tempo, rivivendo le straordinarie performance del gruppo con audio rimasterizzato, materiali inediti e immagini mai viste prima.

Il regista Bernard MacMahon ha raccontato: “Con Becoming Led Zeppelin il mio obiettivo era quello di fare un nuovo tipo di film, un documentario che somigliasse a un musical. Volevo intrecciare le quattro diverse storie dei membri del gruppo prima e dopo la formazione della band, facendo raccontare ampie parti della loro storia solo dalla musica e dalle immagini, in modo da legare le canzoni ai luoghi in cui furono create e agli eventi che le ispirarono”.

Il docufilm, prodotto in un lungo e complesso processo di ricerca globale per recuperare materiali rari del primo periodo della band, promette di essere un’esperienza musicale e visiva coinvolgente per i fan dei Led Zeppelin e per gli amanti della musica rock in generale. Con l’aggiunta di filmati rari e inediti delle performance del gruppo, i fan potranno immergersi completamente nell’epoca d’oro dei Led Zeppelin, rivivendo i live che hanno segnato per sempre la storia della musica.

Con il supporto di Nexo Studios, Radio Capital e MYmovies, l’evento speciale in esclusiva nelle sale italiane sarà un’opportunità imperdibile