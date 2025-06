Benson Boone & JBL: collaborazione dinamica per un’estate all’insegna della musica

JBL, leader mondiale nell’innovazione audio, ha annunciato una nuova e audace collaborazione con il cantante e cantautore Benson Boone, una delle voci più promettenti della scena pop contemporanea. Questo sodalizio nasce dalla volontà di JBL di supportare artisti autentici e anticonvenzionali, che, come Benson, riescono a connettersi profondamente con il pubblico grazie a un sound unico ed emozionale.

A testimonianza di questa partnership, Benson Boone ha fatto un’apparizione a sorpresa a bordo di una decappottabile d’epoca nelle strade di New York, precisamente davanti al negozio JBL di SoHo. Durante l’evento, l’artista ha regalato ai fan un’anteprima del suo nuovo album, “American Heart”. Accompagnato dalla canzone “Mystical Magical” e dagli speaker JBL Flip 7 e PartyBox, Benson ha distribuito ai presenti versioni personalizzate degli speaker, creando un momento davvero indimenticabile.

La collaborazione tra Benson Boone e JBL non si ferma qui. Benson diventerà infatti il volto della campagna estiva dedicata agli auricolari JBL Tour Pro 3, consolidando l’impegno del brand nel celebrare la musica e l’individualità. Questa iniziativa sottolinea la missione di JBL: dare vita a momenti audaci e inusuali, destinati a plasmare la cultura e la musica: momenti MADE to be HEARD.

*“Sono un grande fan di JBL e sono super entusiasta di questa collaborazione. Che si tratti di una partita a spikeball in spiaggia, di un giro in moto da cross sui sentieri o semplicemente di passare del tempo con gli amici – adoro sempre ascoltare la musica a tutto volume con i miei speaker JBL,” ha dichiarato Benson Boone.

Il Vice President of Marketing di HARMAN, Chris Epple, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: “Benson Boone è uno dei talenti emergenti più straordinari della sua generazione: un artista coraggioso, autentico e capace di creare una connessione profonda con i fan attraverso la musica e le emozioni. Con il suo stile unico e un talento fuori dal comune, incarna lo spirito di un vero originale, in perfetta sintonia con l’eredità di JBL, che da sempre supera i confini e celebra l’espressione di sé. Insieme, stiamo dando vita a momenti audaci e indimenticabili: MADE to be HEARD.”

Questa collaborazione non solo promette di amplificare il suono e la cultura, ma sottolinea anche quanto sia importante per JBL sostenere nuove generazioni di artisti nel loro percorso. Grazie a partnership come questa, JBL continua a essere un protagonista fondamentale nel panorama musicale contemporaneo.