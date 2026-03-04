Connect with us

Bestdad: la festa del papà secondo IUMAN

Published

In occasione della Festa del Papà, IUMAN lancia Bestdad, una capsule collection pensata per celebrare il rapporto speciale tra padri e figli attraverso il divertimento e la condivisione.

Al centro della proposta ci sono capi coordinati ideati per essere indossati insieme: boxer e pigiami arricchiti da illustrazioni originali che trasformano l’homewear in un momento di complicità. Il protagonista della collezione è il pigiama “Best Dad”, accompagnato dal pigiama e dai boxer con grafiche di gelato e orsetto, oltre al set con il simpatico bassotto, capi che raccontano la paternità con ironia e carattere.

La campagna prende forma attraverso una creatività vivace e ricca di colore, ambientata in un mondo fatto di gonfiabili che rappresentano il gioco e la fantasia condivisa. Le immagini catturano momenti naturali e sinceri tra papà e bambini, proponendo una visione della paternità fatta di energia, complicità e sorrisi.

Oltre alla linea dedicata ai papà, la collezione propone anche una selezione essenziale per i più piccoli, con underwear e canotte coordinate, pensate per creare un total look che unisce comfort, qualità e uno stile più classico.

Con Bestdad, IUMAN offre una nuova interpretazione della Festa del Papà, trasformandola in un momento da vivere insieme e in un’occasione per celebrare quei piccoli gesti quotidiani che rendono unico il legame tra padre e figlio.

