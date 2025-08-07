Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Published

Levi’s, in collaborazione con l’icona globale Beyoncé, ha svelato The Denim Cowboy, l’ultimo capitolo della campagna annuale Levi’s REIIMAGINE. In un connubio di moda e musica, questa nuova collezione celebra lo stile distintivo e l’innovazione che caratterizzano entrambi i protagonisti.

La campagna REIIMAGINE è stata un percorso che ha visto l’unione delle visioni creative di Levi’s e Beyoncé, culminando in un prodotto che ridefinisce il moderno abbigliamento in denim.

Il brand film, disponibile su piattaforme multimediali, offre un assaggio visivo della collezione, mentre ulteriori immagini di campagna mettono in mostra i vari look che definiscono The Denim Cowboy. Questa collaborazione mira a catturare l’immaginazione di un pubblico globale, offrendo pezzi unici che sposano comfort e stile.

Durante l’intero anno di collaborazione, il progetto REIIMAGINE ha cercato di spingere oltre i confini della moda tradizionale, e questo nuovo capitolo con Beyoncé promette di non essere da meno. La collezione si distingue per la sua capacità di rinnovare l’immagine iconica del denim, rendendolo accessibile e attraente per una nuova generazione di appassionati di moda.

Con The Denim Cowboy, Levi’s® e Beyoncé non solo celebrano la storia del denim, ma tracciano anche il futuro della moda. Una fusione di cultura e tendenza che richiama non solo appassionati di stile, ma anche chiunque desideri essere parte di qualcosa di più grande.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: la vita di Nino D’Angelo rivive al Festival di Venezia

Motori

Audi e-tron a supporto della Maratona dles Dolomites – Enel

Tecnologia

Huawei, benessere a filo d’acqua: sport outdoor e tecnologia per un’estate attiva

Società

Scontro commerciale USA-UE, Caso Bayesian e Delitto di Garlasco: la puntata conclusiva di “Quarta Repubblica”

Tecnologia

OPPO e Hasselblad: Rinnovata la Partnership per un Sistema di Imaging di Nuova Generazione

Società

Venerdì Sera a “Quarto Grado”: indagini in corso su Chiara Poggi e Liliana Resinovich

Focus

BYD diventa Global Automotive Partner dell’Inter: accordo triennale

Società

Su Real Time “Persone Medicina”: la nuova docu-serie su salute mentale e relazioni

Spettacolo

Mika: un’estate di musica e due date in Italia per il tour 2026

Società

“Zona Bianca”: nuovi sviluppi sul Caso Garlasco e la questione urbanistica di Milano

Spettacolo

Sting incanta Villa Manin per il tour Sting 3.0: emozioni e successi intramontabili

Spettacolo

MTV Cribs Italia: Wanda Nara apre le porte del suo attico milanese

Motori

Tesla accelera in Italia: nuovi Tesla Center a Roma Nord e Bari per rafforzare la presenza nel Centro-Sud

Motori

Honda: torna a settembre il tour “Corsica Mon Amour”

Motori

BMW Motorrad Italia e “I Bambini delle Fate”: un viaggio in Indonesia all’insegna dell’inclusione sociale

Spettacolo

ULTIMO: 250.000 biglietti venduti per il concerto più grande di sempre

Spettacolo

FANTOMEL & KATE LINN: “Dame un Grr” è la hit virale del momento

Spettacolo

MARCO MASINI: tre nuove date del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Motori

Hankook Dynapro AT2 Xtreme: il nuovo pneumatico all-terrain che unisce comfort, trazione e lunga durata

Spettacolo

Fabri Fibra conquista il Disco d’Oro con “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

Motori

Lancia riporta in strada l’elefantino rosso e celebra sessant’anni di passione HF

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

MINI protagonista all’IAA Mobility 2025 con anteprime mondiali e un palcoscenico urbano a Monaco

Spettacolo

Al via la 20ª edizione del PeM! Festival 2025 – Parole e Musica nel Cuore del Monferrato

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Motori

Leapmotor C10 AWD: potenza e rrecisione nel nuovo SUV elettrico

Motori

Pony Coupe Concept: l’icona di Giugiaro che ha definito lo stile Hyundai

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Test

BMW Serie 2 Gran Coupé: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Range Rover Sport SV Carbon: il massimo del lusso dinamico in fibra di carbonio

Giochi

Farming Simulator 25: Mercedes-Benz entra in campo con nuovo Trucks Pack

Spettacolo

L’Arena di Verona ospita un tributo stellare per i 90 anni di Luciano Pavarotti

Spettacolo

Apple TV+: arriva la terza stagione di “Invasion”

Moda

BIRKENSTOCK arriva a Brera: il cuore creativo di Milano, tra artisti, intellettuali e innovatori

Motori

 ITALIAN BIKE WEEK: ritrno a Lignano dal 18 al 21 settembre 2025

Spettacolo

MANI NUDE: il nuovo film di Mauro Mancini disponibile su Paramount+

Spettacolo

Luciano Ligabue: a Settembre “La Notte di Certe Notti” alla Reggia di Caserta

Motori

Record per Leapmotor in Cina: superate le 50.000 unità vendute tra mercato interno cinese ed export

Giochi

Capcom porterà Monster Hunter Festa 2025 alla Paris Games Week 2025

Tecnologia

Gadget Must-Have per l’estate: i compagni di viaggio firmati LG
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

BIRKENSTOCK arriva a Brera: il cuore creativo di Milano, tra artisti, intellettuali e innovatori

La celebre azienda di calzature BIRKENSTOCK inaugura il suo primo negozio a Milano, nel vibrante quartiere di Brera, a partire dal 31 luglio 2025....

2 giorni ago

Moda

Polartec Power Dry mesh: il pile leggero ideale per le attività outdoor

Polartec continua a ridefinire gli standard dei tessuti tecnici con il suo Polartec Power Dry Mesh, ideale per le giornate più calde. Integrato nella collezione...

3 giorni ago

Moda

Levi’s lancia la collezione Blue Tab: l’omaggio contemporaneo all’eccellenza del denim giapponese

Un nuovo capitolo si apre per Levi’s, simbolo intramontabile del denim, che presenta la sua collezione più raffinata e sofisticata: Blue Tab™, un’espressione d’élite...

6 giorni ago

Moda

BIRKENSTOCK rivoluziona il design con le nuove fibbie iconiche

Per decenni, le fibbie distintive di BIRKENSTOCK sono state un elemento essenziale del design del marchio, non solo per la loro funzionalità ma anche...

7 giorni ago