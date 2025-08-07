Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Levi’s, in collaborazione con l’icona globale Beyoncé, ha svelato The Denim Cowboy, l’ultimo capitolo della campagna annuale Levi’s REIIMAGINE. In un connubio di moda e musica, questa nuova collezione celebra lo stile distintivo e l’innovazione che caratterizzano entrambi i protagonisti.

La campagna REIIMAGINE è stata un percorso che ha visto l’unione delle visioni creative di Levi’s e Beyoncé, culminando in un prodotto che ridefinisce il moderno abbigliamento in denim.

Il brand film, disponibile su piattaforme multimediali, offre un assaggio visivo della collezione, mentre ulteriori immagini di campagna mettono in mostra i vari look che definiscono The Denim Cowboy. Questa collaborazione mira a catturare l’immaginazione di un pubblico globale, offrendo pezzi unici che sposano comfort e stile.

Durante l’intero anno di collaborazione, il progetto REIIMAGINE ha cercato di spingere oltre i confini della moda tradizionale, e questo nuovo capitolo con Beyoncé promette di non essere da meno. La collezione si distingue per la sua capacità di rinnovare l’immagine iconica del denim, rendendolo accessibile e attraente per una nuova generazione di appassionati di moda.

Con The Denim Cowboy, Levi’s® e Beyoncé non solo celebrano la storia del denim, ma tracciano anche il futuro della moda. Una fusione di cultura e tendenza che richiama non solo appassionati di stile, ma anche chiunque desideri essere parte di qualcosa di più grande.