BIRKENSTOCK amplia la famiglia Highwood con Highwood Low Lace

BIRKENSTOCK lancia la nuova linea di scarpe chiuse HIGHWOOD per l’Autunno/Inverno 2024

BIRKENSTOCK presenta la sua linea per la stagione Autunno/Inverno 2024: le nuove HIGHWOOD LOW LACE. Queste scarpe chiuse uniscono design minimalista e funzionalità eccezionale per offrire un’esperienza senza pari a chi le indossa.

Le HIGHWOOD LOW LACE vantano il plantare DEEP BLUE che offre la stessa inconfondibile esperienza di camminata degli iconici sandali del marchio. Caratterizzate da un design elegante e minimalista, le scarpe sono realizzate in pelle liscia oliata e presentano una suola in TPR per una massima aderenza.

La linea HIGHWOOD si completa con le HIGHWOOD MID Slip-On e le HIGHWOOD MID Lace, stivaletti Chelsea a mezza altezza che offrono confort e versatilità. Realizzati sull’iconico plantare originale BIRKENSTOCK, questi modelli sono disponibili in pelle oliata e scamosciata nei colori Black, Taupe e Mocca.

Le nuove HIGHWOOD LOW LACE e gli altri modelli della linea HIGHWOOD rappresentano l’impegno di BIRKENSTOCK nell’offrire calzature di alta qualità che uniscono comfort, funzionalità ed eleganza. Con una storia ricca di tradizione e un occhio attento alle nuove tendenze, BIRKENSTOCK si conferma come un marchio di riferimento nel mondo delle calzature.

Fondato nella tradizione familiare della calzoleria nel lontano 1774, il marchio si distingue per la sua qualità, funzionalità e tradizione. Con circa 6.200 dipendenti in tutto il mondo, BIRKENSTOCK è impegnato a garantire che il modo in cui le cose vengono realizzate sia importante quanto il prodotto stesso.