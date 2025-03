BIRKENSTOCK amplia la sua offerta di scarpe chiuse

Radicata nella funzionalità e in un design senza tempo, la nuova collezione di scarpe chiuse di BIRKENSTOCK riafferma l’impegno del brand per una camminata naturale, introducendo silhouette chiave in una sofisticata palette di colori taupe. Onorando l’eredità secolare di BIRKENSTOCK, fondata su principi ortopedici, questa linea rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il cuore della collezione è il leggendario plantare anatomico, progettato per garantire supporto, allineamento naturale del piede ed equilibrio, favorendo una camminata fluida e confortevole. Ogni modello è sviluppato per adattarsi alla biomeccanica del piede, offrendo stabilità e riducendo la tensione a ogni passo.

L’eredità artigianale di BIRKENSTOCK affonda le radici nel 1774, quando la famiglia iniziò a sviluppare calzature pensate per la salute del piede. Nel 1897, Konrad Birkenstock rivoluzionò il settore con la creazione di solette ortopediche personalizzate, introducendo un concetto innovativo che ancora oggi guida la filosofia del brand. Negli anni ’30, Carl Birkenstock perfezionò ulteriormente questa visione con la progettazione della SCARPA IDEALE, una calzatura chiusa altamente personalizzata, pensata per un allineamento ottimale del piede e un movimento naturale. Anche se questa creazione non venne mai prodotta su scala industriale, rappresentò un passo fondamentale verso l’innovazione.

La vera svolta arrivò nel 1963, quando Karl Birkenstock ideò il primo sandalo con plantare incorporato: nacque così il modello MADRID, che segnò l’inizio della produzione su larga scala di calzature progettate per garantire il massimo comfort. Da quel momento, l’evoluzione del brand ha portato alla creazione di modelli iconici come ARIZONA, BOSTON e LONDON (1986), la prima scarpa chiusa con plantare incorporato, simbolo di un ritorno alle origini.

Oggi, BIRKENSTOCK continua a essere un punto di riferimento nell’innovazione calzaturiera. La nuova collezione di scarpe chiuse segue il principio “footbed-first”, con modelli che incarnano la maestria artigianale e la tecnologia avanzata del brand. Le scarpe sono progettate per garantire una camminata naturale e il massimo sostegno in ogni contesto, dalla vita urbana ai viaggi, fino alle lunghe giornate in piedi.

I modelli di punta della collezione includono HIGHWOOD LOW LACE e UTTI, costruiti attorno al plantare DEEP BLUE, e le BIRKENSTOCK BEND DECON e PASADENA, che presentano l’originale plantare in sughero e lattice per una maggiore flessibilità. Il DEEP BLUE FOOTBED è progettato con una struttura multistrato che aiuta a ridurre le tensioni, fornendo stabilità e favorendo un movimento naturale. Gli archi trasversali e longitudinali offrono un supporto mirato, mentre la profonda coppa del tallone garantisce equilibrio e comfort duraturo.