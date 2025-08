BIRKENSTOCK arriva a Brera: il cuore creativo di Milano, tra artisti, intellettuali e innovatori

La celebre azienda di calzature BIRKENSTOCK inaugura il suo primo negozio a Milano, nel vibrante quartiere di Brera, a partire dal 31 luglio 2025. Con questo nuovo spazio, BIRKENSTOCK consolida il suo impegno nell’offrire un’esperienza olistica del brand, scegliendo uno dei quartieri più artistici e dinamici della città. Questo diventa il terzo store monomarca “full price” in Italia e il 42esimo in Europa.

Andrea Cannavò, Vicepresidente Direct-to-Consumer & Membership EMEA, ha sottolineato l’importanza strategica dell’apertura: “L’apertura di un nuovo negozio nel quartiere di Brera a Milano è un chiaro riflesso del nostro impegno nel portare i valori cardine di BIRKENSTOCK — funzionalità, qualità e tradizione — alla nostra grande community italiana di clienti fedeli”.

La scelta del quartiere di Brera non è casuale. Con la sua ricca eredità culturale, Brera attira un pubblico internazionale di artisti, designer e amanti della moda. Il nuovo negozio BIRKENSTOCK, situato in un edificio indipendente in stile toscano all’incrocio di Corso Garibaldi, Via Mercato, Via Pontaccio e Via Tivoli, promette di inserirsi perfettamente in questo contesto creativo e dinamico.

Distribuito su due piani per un totale di 120 metri quadrati, il negozio offre una selezione accurata delle collezioni BIRKENSTOCK, includendo le linee Professional, 1774 e Care Essentials. Un display interattivo invita i clienti a esplorare vari modelli di plantari, simbolo del brand, e a trovare la misura perfetta per loro. I visitatori possono avventurarsi in una coinvolgente passeggiata virtuale tra le strade di Milano grazie a una cabina esperienziale pensata per celebrare l’inimitabile plantare BIRKENSTOCK.

L’apertura del store sarà accompagnata da un evento speciale, che include un “gelato di benvenuto” in collaborazione con la Gelateria Umberto 1934 e una sacca esclusiva che diventa un grembiule, in omaggio alla storia del sito che un tempo ospitava il ristorante Rivello. Inoltre, in estate, una campagna fuori casa coinvolgerà artigiani locali, celebrando l’artigianato e lo spirito collaborativo di BIRKENSTOCK con la scena creativa milanese.

Attraverso questo nuovo store e le iniziative connesse, BIRKENSTOCK continua a promuovere i suoi valori di qualità, tradizione e attenzione per la salute dei piedi, avvicinando il marchio ai propri clienti in modi sempre più innovativi ed esperienziali.