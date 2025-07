BIRKENSTOCK FLORIDA: un’icona senza tempo

BIRKENSTOCK, con oltre 250 anni di esperienza nel settore delle calzature, rinnova il suo impegno per la stagione estiva riproponendo l’iconico sandalo FLORIDA. Questo modello, apprezzato per la sua silhouette a tre cinturini, unisce artigianalità e funzionalità, confermandosi perfetto per le giornate estive. Lanciato per la prima volta nel 1981 da Karl Birkenstock, il FLORIDA torna in due nuove colorazioni: Baby Blue High Shine e High Shine Black.

Il modello FLORIDA si distingue per la sua versatilità e il design intramontabile, mantenendo al centro il caratteristico plantare anatomico BIRKENSTOCK, garanzia di comfort e supporto per tutta la giornata. “Questa nuova interpretazione conferma l’attenzione del brand per i modelli a cinturino sottile, offrendo un’alternativa estiva e raffinata ai grandi classici come l’ARIZONA,” sottolinea l’azienda.

Il modello FLORIDA EXQUISITE aggiunge un tocco di eleganza discreta grazie alla nuova fibbia a D a forma di mezzaluna e a un plantare rivestito interamente in pelle. A completare l’offerta per l’estate, BIRKENSTOCK propone le stesse due colorazioni anche per i modelli Arizona Big Buckle e Madrid Big Buckle, arricchendo la linea con un design più elegante rispetto alle versioni classiche.