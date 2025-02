BIRKENSTOCK presenta lo stivale “Grainau”

BIRKENSTOCK presenta Grainau, uno stivale innovativo che fonde tradizione e modernità. Questo nuovo modello celebra l’eredità di eccellenza del marchio nella produzione di calzature chiuse, una tradizione che affonda le sue radici nella storia della famiglia Birkenstock. Partendo dai pionieristici contributi di Konrad e Carl Birkenstock, il brand continua oggi a reinventare le sue calzature chiuse, con una gamma sempre più variegata. Il modello Grainau, progettato con la maestria di un artigiano esperto, rappresenta un’evoluzione dell’iconico plantare BIRKENSTOCK, fissando nuovi standard in termini di design e funzionalità per gli stivali.

Questo progetto esclusivo unisce la ricca tradizione produttiva di BIRKENSTOCK con il know-how artigianale della bottega Schuh Bertl di Monaco, famosa per la sua abilità nella riparazione e nella creazione di calzature su misura. Grazie al contributo di Schuh Bertl alla progettazione e alla realizzazione di Grainau, l’inconfondibile esperienza BIRKENSTOCK di “camminare come vuole la natura” viene reinterpretata attraverso il prisma dell’artigianalità e del design personalizzato.

Realizzati con una robusta pelle semi-conciata al vegetale proveniente dall’Italia, questi stivali non si limitano alla funzionalità, ma sono un simbolo di qualità intramontabile e rispetto per la tradizione. Sono realizzati utilizzando la tecnica norvegese della cucitura a mano, o “Zwienahttechnik”, una lavorazione perfezionata più di due secoli fa per soddisfare le esigenze dei legnaioli e dei contadini di montagna. Progettati per resistere alla prova del tempo, sono disponibili in due altezze, alla caviglia e sotto il ginocchio, e offrono versatilità per una vasta gamma di stili di vita. Storicamente, gli stivali più corti garantivano maggiore agilità per le attività quotidiane, mentre quelli più alti assicuravano una maggiore protezione su terreni irregolari. Con un’intersuola in pelle e gomma per la massima stabilità, lo stivale Grainau è ideale sia per l’uso quotidiano che per le avventure outdoor.

BIRKENSTOCK completa il modello Grainau con la sua avanzata e rinomata tecnologia del plantare Deepblue, che offre un supporto e un comfort senza pari. A questo si unisce la leggendaria suola Vibram, sinonimo di trazione e durata eccellenti, grazie alla quale il modello Grainau consente di affrontare con sicurezza ogni tipo di terreno.