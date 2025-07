BIRKENSTOCK rivoluziona il design con le nuove fibbie iconiche

Per decenni, le fibbie distintive di BIRKENSTOCK sono state un elemento essenziale del design del marchio, non solo per la loro funzionalità ma anche per il loro valore iconico. Al cuore di ogni scarpa BIRKENSTOCK c’è il plantare originale, un’innovazione che ha ridefinito il comfort e la naturalezza della camminata. Il design, ispirato al brutalismo di Karl Birkenstock, insieme all’uso di materiali naturali, ha dato vita a modelli iconici come ARIZONA, GIZEH e BOSTON. Ma, è la fibbia che completa ogni calzatura, fungendo da simbolo riconoscibile dell’identità BIRKENSTOCK.

Storicamente, le fibbie hanno svolto un ruolo doppio, come accessori funzionali e simboli di stile. BIRKENSTOCK ha incoraggiato questa tradizione sin dagli anni ’60, evolvendo le fibbie da semplici accessori funzionali a distintivi elementi di design. Nel 1981, il marchio ha introdotto le fibbie con logo, oggi diventate iconiche. L’evoluzione continua con nuove forme, colori e materiali, come la celebre Big Buckle e le collaborazioni con designer di fama mondiale come Manolo Blahnik.

Oggi BIRKENSTOCK lancia nuovi design per la stagione autunno-inverno 2025, ampliando la gamma delle sue fibbie. Tra le novità spiccano la WIRE BUCKLE e la PEARL BIG BUCKLE. La WIRE BUCKLE, dal design essenziale ma sofisticato, unisce eleganza industriale e artigianalità e debutta sui modelli LONDON, ARIZONA e BOSTON. La PEARL BIG BUCKLE porta la fibbia iconica a nuove vette di eleganza, decorata con una perla sintetica e dorature, offerta sui modelli MADRID PEARL BIG BUCKLE HIGH SHINE e ARIZONA PEARL BIG BUCKLE HIGH SHINE.