Birthh è la nuova promessa di Up Next Italia su Apple Music

Birthh è stata scelta come nuova artista di Up Next Italia, il programma di Apple Music dedicato a individuare e valorizzare i migliori talenti emergenti del panorama musicale italiano. La giovane cantautrice e produttrice toscana, all'anagrafe Alice Bisi, entra così a far parte di un progetto importante che ha già annoverato tra i protagonisti nomi come ANNA, Rose Villain, ALFA e Ditonellapiaga. Un riconoscimento fondamentale per la carriera di una delle voci più interessanti degli ultimi anni.

Birthh, classe 1998, ha iniziato il suo percorso musicale molto presto: il debutto con Born in the Woods nel 2016 le ha permesso di attirare rapidamente l'attenzione anche oltre i confini nazionali, portandola a esibirsi sui palchi di prestigiosi festival tra cui Primavera Sound. Cresciuta in Toscana, si è poi trasferita a Brooklyn poco prima della pandemia, continuando a evolversi artisticamente anche in un periodo di isolamento che ha influito profondamente sulle sue sonorità.

Il 2023 ha segnato la pubblicazione di MOONLANDED, un album nato a New York nel suo home studio, mentre il 2026 segna una nuova svolta artistica con SENZA FIATO, il suo primo disco interamente in italiano. "Ho scritto e prodotto molto di questo album nella mia cameretta a Brooklyn, ma per la prima volta l'ho fatto nella mia lingua madre: l'italiano. Racconto il tumulto di avere vent'anni in questi anni Venti, qualcosa di estremamente personale che sento risuonare tanto anche negli altri. Ora è finalmente arrivato il momento di condividere questo album con chiunque vorrà ascoltarlo, ed è bellissimo avere la possibilità di raggiungere persone che non mi conoscono tramite la mia musica" ha dichiarato l'artista.

Essere selezionata da Up Next Italia per Birthh rappresenta un'occasione di crescita e visibilità: "Avere un supporto come quello di Up Next Italia significa molto per un'artista emergente come me e spero di poter usare questo megafono al meglio, lasciando qualcosa di bello a chi ascolta" racconta.

Up Next Italia fa parte di un programma globale che, nel suo decimo anno, ha permesso a numerosi artisti oggi affermati di emergere anche su scala internazionale. Grazie al lavoro del team editoriale di Apple Music, ogni artista selezionato beneficia della potenza promozionale della piattaforma, entrando in contatto con un pubblico in continua crescita.

Birthh si unisce così ad alcuni dei nomi più promettenti della nuova scena musicale, portando la propria sensibilità e originalità, e confermandosi come uno dei volti da tenere d'occhio nel futuro della musica italiana.