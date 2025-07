“Björk: Cornucopia Live” disponibile in formato fisico dal 24 ottobre

Dopo il successo dell’uscita cinematografica globale di ‘Björk: Cornucopia Live’, la visionaria esperienza live è ora pronta per la sua prima pubblicazione fisica in assoluto. In arrivo il 24 ottobre, è disponibile in diversi formati, tra cui 3LP, 2CD+DVD, 2 CD, DVD e Blu-Ray.

Diretto da Ísold Uggadóttir, ‘Cornucopia’ è la produzione live più ambiziosa di Björk ad oggi, una potente fusione di natura, tecnologia e suono. Il film vanta la direzione creativa, gli arrangiamenti musicali, la produzione e l’esibizione di Björk, mettendo in mostra la sua visione unica in ogni sua fase. La direzione visiva co-creativa è affidata a James Merry, con il contributo aggiuntivo di una formazione stellare di artisti: Andrew Thomas Huang, Gabríela Friðriksdóttir, Pierre-Alain Giraud, Nick Knight, Tobias Gremmler, and Warren Du Preez & Nick Thornton-Jones. Le loro immagini innovative si fondono perfettamente con i paesaggi sonori d’avanguardia di Björk.

La produzione si avvale anche del talento dei produttori Sara Nassim e Kat Mansoor, con Bergur Þórisson come direttore musicale e fonico. Arturt Tort si occupa della fotografia, mentre il montaggio è di Walter Mauriot.

Il film è prodotto da S101 e Snowstorm, in associazione con Level Forward. Produttore esecutivo: Derek Birkett; Adrienne Becker e Roger Clark di Level Forward; e Davíð Helgason per Foobar.vc. Co-executive producers: Ian Wheeler for Talkhouse; Susan Lord e Brogan Bamborgan di Level Forward; Benjamin Ratz per Foobar.vc; e Sigrid Dyekjær.