Björk: Cornucopia Live – la straordinaria esperienza visionaria arriva in edizione fisica

Dopo il clamoroso successo dell’uscita cinematografica globale, “Björk: Cornucopia Live” approda finalmente in versione fisica, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di rivivere l’esperienza live più ambiziosa della carriera dell’artista islandese. Il progetto, diretto da Ísold Uggadóttir, sarà disponibile in diversi formati, tra cui 3LP, 2CD+DVD, 2CD, DVD, Blu-Ray e UHD 4K, confermando ancora una volta la cura maniacale di Björk per ogni dettaglio visivo e sonoro.

«I am so thrilled to share the film for my concert Cornucopia with you. This has been a long journey with hundreds of people helping out. I am so beyond enormously grateful to every single one of them. I feel the modern concert film is a matriarchially friendly construct, welcomed in the current climate – where female musicians can share their worlds uncorrupted.»

Con queste parole, Björk ha annunciato l’uscita, sottolineando la natura profondamente matriarcale e artistica del progetto, un’ode alla creatività femminile libera da compromessi.

“Cornucopia” rappresenta una fusione spettacolare tra natura, tecnologia e suono, in un dialogo costante tra innovazione visiva e sperimentazione musicale. La direzione creativa, gli arrangiamenti, la produzione e la performance sono firmati dalla stessa Björk, che dimostra ancora una volta la sua capacità di trasformare il linguaggio del concerto in un’esperienza totale e multisensoriale.

Alla visione della cantante si affianca la co-direzione visiva di James Merry, con il contributo di un team di artisti di fama internazionale: Andrew Thomas Huang, Gabríela Friðriksdóttir, Pierre-Alain Giraud, Nick Knight, Tobias Gremmler, Warren Du Preez e Nick Thornton-Jones. Le loro immagini innovative e surreali si intrecciano perfettamente ai paesaggi sonori d’avanguardia di Björk, creando un universo visivo e acustico senza precedenti.

La produzione di “Björk: Cornucopia Live” è sostenuta dal talento di Sara Nassim e Kat Mansoor, con Bergur Þórisson come direttore musicale e fonico, Arturt Tort alla fotografia e Walter Mauriot al montaggio. Ogni aspetto del film contribuisce a consolidare Cornucopia come un manifesto artistico sul futuro dell’espressione musicale dal vivo.