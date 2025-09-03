BLACK PRINCE annuncia il suo primo EP ufficiale “EDUCAZIONE SICILIANA”

Dopo aver raggiunto il traguardo impressionante di 4 milioni di stream su Spotify con il singolo “Educazione Siciliana”, realizzato in collaborazione con Shaka Muni ed Enzo Benz, l’artista Black Prince si prepara a lanciare il suo primo EP ufficiale. Supportato dal bando Nuove Produzioni Discografiche promosso dal Nuovo IMAIE, questo progetto è destinato a sorprendere grazie alla sua autenticità e alla sua capacità di raccontare le radici, l’identità e le visioni future dell’artista.

Il nuovo EP di Black Prince rappresenta un vero e proprio manifesto artistico, che esplora temi importanti quali la strada, l’immigrazione e la resilienza, raccontati attraverso sonorità urban infuse di influenze elettroniche. Questi elementi si fondono con dei testi viscerali, profondamente radicati nell’esperienza personale di Black Prince, il quale nato nel Gambia, è stato adottato fin da giovane da una famiglia di Catania. “La musica è sempre stata per me una via di fuga dalla ‘vita sbagliata’,” afferma l’artista, che ora condivide questa parte di sé attraverso la sua musica.

La tracklist di “Educazione Siciliana” comprende diversi brani inediti accanto alle tracce già pubblicate, tra cui “Cavallo”, “Bentley”, “Mammoriri” con l’Elfo, oltre a “Terrone”, “Casablanca” e “Non Sono Abbastanza”. In particolare, “Bentley” rappresenta la traccia simbolo dell’EP, descritta come una corsa a testa bassa contro tutto: aspettative, fallimenti, giudizi. Con immagini forti e dirette, Black Prince esplora la fame di riscatto, il peso delle scelte sbagliate e la sottile linea tra bene e male.

“Educazione Siciliana” segna una tappa fondamentale nel percorso di Black Prince, evidenziando il suo ingresso ufficiale in una scena musicale più ampia, pur mantenendo un forte legame con la comunità da cui proviene.