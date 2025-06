BMW Motorrad GS Rallye Carbon: il nuovo casco ora più leggero, sicuro e connesso

Il nuovo casco BMW Motorrad GS Rallye Carbon rappresenta la perfetta combinazione tra tecnologia, sicurezza e design per tutti gli appassionati del mondo GS. Progettato per integrarsi in modo armonioso con i modelli BMW GS, questo casco è pensato per soddisfare le esigenze dei motociclisti più avventurosi, offrendo prestazioni di alto livello sia su strada che in fuoristrada.

Realizzato con una calotta in fibra di carbonio e aramide M-Forge™ Carbon, il casco si distingue per la sua estrema leggerezza e per la capacità superiore di assorbimento degli urti, assicurando al tempo stesso una protezione ottimale in ogni situazione. Le due misure disponibili della calotta garantiscono un fit preciso, essenziale per comfort e sicurezza.

A rendere ancora più sicuro il BMW GS Rallye Carbon è l’integrazione del sistema MIPS Integra TX®, una tecnologia avanzata che riduce i movimenti rotatori della testa durante un impatto, abbassando sensibilmente il rischio di traumi cerebrali. In caso di emergenza, il casco è dotato di Pull-Rescue-System, un sistema che consente di rimuovere rapidamente i guanciali senza togliere il casco, facilitando così l’intervento dei soccorritori.

Il comfort è assicurato da un rivestimento interno di alta qualità e da un sistema di ventilazione altamente efficiente, che include una presa d’aria sulla sommità del casco con rete anti-insetti e una ventilazione mentoniera dotata di filtro antipolvere. La mentoniera rimovibile consente una maggiore aerazione nelle giornate più calde o durante la guida in fuoristrada.

Il BMW Motorrad GS Rallye Carbon si distingue anche per la sua visiera ad alte prestazioni, dotata di meccanismo Quick Release per sostituzioni rapide e sicure. La visiera è rimovibile e presenta un sistema autobloccante, mentre la visiera parasole regolabile offre ulteriore protezione dalla luce diretta. Il casco viene fornito con visiera Pinlock 120 installata di serie, ma è disponibile anche il Kit Visiera GS Rallye, che comprende varianti in arancione, blu specchiato, argento specchiato, oltre a opzioni trasparenti e scure, tutte con rivestimento antigraffio.

Per un’esperienza di guida sempre più integrata e connessa, il casco è compatibile con il nuovo BMW ConnectedRide COM P1 GS, un sistema di comunicazione all’avanguardia progettato per funzionare in modo intuitivo attraverso il Multicontroller BMW. Senza mai staccare le mani dal manubrio, è possibile gestire tutte le funzioni del sistema, grazie a una perfetta integrazione del pannello di controllo sul lato sinistro del casco.

La batteria e le due antenne laterali sono integrate in modo discreto nella struttura del casco, mentre l’unità principale è protetta da una copertura posteriore. Il risultato è un sistema robusto, intuitivo e progettato su misura per i caschi GS, che offre una connessione fluida al BMW Connectivity Hub.

Il BMW ConnectedRide COM P1 GS utilizza la tecnologia Mesh 2.0, supportando sia la modalità Open Mesh che Group Mesh, e garantisce una qualità audio e vocale superiore grazie agli altoparlanti HD di seconda generazione e a una soppressione del rumore ottimizzata. Tutto ciò lo rende la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di guida ancora più immersiva, tecnologica e sicura.