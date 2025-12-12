Connect with us

BMW Motorrad presenta la Collezione Abbigliamento 2026: sicurezza, comfort e stile per ogni viaggio

Da sempre sinonimo di innovazione e passione per le due ruote, BMW Motorrad rinnova il proprio impegno verso la sicurezza e il comfort dei motociclisti con la presentazione della Collezione di Abbigliamento BMW Motorrad 2026. Un nuovo capitolo in una tradizione iniziata quasi mezzo secolo fa, quando la casa bavarese introdusse soluzioni pionieristiche nel mondo dell’equipaggiamento tecnico.

Era il 1976 quando BMW Motorrad lanciò sul mercato il suo primo casco modulare, seguito nel 1978 dalla creazione della propria linea di abbigliamento. Da allora, il marchio ha continuato a evolversi, mantenendo fede alla propria missione: rendere il motociclismo il più sicuro e confortevole possibile, senza mai rinunciare allo stile e all’eleganza.

La nuova collezione 2026 prosegue su questa strada, offrendo capi pensati per rispondere alle esigenze di chi vive la moto in ogni stagione e su ogni tipo di percorso. BMW Motorrad sottolinea ancora una volta come “quando si va in moto, il cattivo tempo non esiste: esiste solo un abbigliamento inadeguato”, riaffermando l’attenzione verso l’ergonomia, la resistenza ai fattori climatici e la libertà di movimento.

Realizzati con materiali di ultima generazione, i nuovi capi mirano a offrire la massima protezione combinata con un design contemporaneo e curato nei minimi dettagli. Ogni elemento – dai giubbotti tecnici alle tute da turismo, dai guanti alle calzature – è frutto di un attento studio in termini di funzionalità e sicurezza, senza compromettere l’estetica.

La collezione 2026 si distingue inoltre per soluzioni innovative sviluppate per migliorare la traspirabilità e la protezione dagli agenti atmosferici, accompagnate da un’ampia scelta di taglie e modelli per adattarsi a ogni tipo di motociclista. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa e su misura, capace di soddisfare sia chi affronta lunghi viaggi su strada sia chi utilizza la moto quotidianamente.

Con questa nuova gamma, BMW Motorrad conferma il proprio ruolo di riferimento nel settore dell’abbigliamento tecnico per chi ama le due ruote. E lo fa con lo stile inconfondibile che ha reso il marchio un’icona mondiale: un equilibrio perfetto tra tecnologia, sicurezza e design.

La Collezione di Abbigliamento BMW Motorrad 2026 rappresenta così la naturale evoluzione di un percorso che unisce esperienza, ricerca e passione, offrendo ai motociclisti di ogni età e livello l’opportunità di vivere la propria avventura su due ruote nel segno della sicurezza e dell’eleganza.

