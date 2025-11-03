BOB DYLAN: fuori in fisico e in digitale il cofanetto “Bob Dylan’s Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963”

Il 31 ottobre ha segnato l’uscita del tanto atteso cofanetto “Bob Dylan’s Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963”, distribuito da Columbia Records/Legacy Recordings sia in formato fisico che digitale. Questo prezioso cofanetto esplora i primi anni di carriera di Bob Dylan nella scena bohémien del Greenwich Village, offrendo ai fan uno sguardo intimo e dettagliato sulle sue origini artistiche.

La nuova collezione comprende un cofanetto deluxe da 8 CD che raccoglie 139 brani, tra cui 48 inediti assoluti e 38 rarità, accompagnati da un libro rilegato con note dello storico Sean Wilentz e oltre 100 fotografie rare. Disponibili anche edizioni ridotte da 2 CD e 4 LP che includono 42 brani selezionati.

Il cofanetto “Through The Open Window” offre un ritratto unico di Dylan mentre perfeziona il suo talento, trasformando brani folk tradizionali in canzoni destinate a diventare classici, come “Blowin’ in the Wind” e “The Times They Are A-Changin’.” La raccolta si chiude con la registrazione completa e inedita del leggendario concerto alla Carnegie Hall del 26 ottobre 1963.