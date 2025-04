BOB SINCLAR: online il video di CRUEL SUMMER (AGAIN)

L’estate 2025 si preannuncia infuocata grazie al leggendario deejay Bob Sinclar, che ha appena pubblicato la sua inedita e vibrante cover di “Cruel Summer”, intramontabile successo degli anni ’80 firmato dalle mitiche Bananarama.

Il nuovo singolo, rilasciato dalla prestigiosa etichetta Time Records, è già in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store digitali. Con il suo tocco inconfondibile, il geniale produttore Bob Sinclar dona nuova linfa vitale alla celebre hit del trio britannico. Il risultato è un remix in versione house moderna e solare, arricchito da un piacevole accenno retrò che cattura immediatamente l’attenzione.

Il ritmo accattivante e il groove irresistibile di questa nuova “Cruel Summer (again)” sono destinati a far scatenare sia i nostalgici degli anni ’80 che le nuove generazioni amanti della musica dance. Bob Sinclar si conferma ancora una volta un inesauribile vulcano di energia, proseguendo con la sua instancabile “mission” di far ballare e divertire il pubblico in modo sano e positivo.

Questa fresca e dinamica rilettura dell’iconico successo delle Bananarama si candida prepotentemente a diventare la colonna sonora dell’estate 2025, pronta a conquistare le playlist e le piste da ballo di tutto il mondo. Non resta che alzare il volume e lasciarsi trasportare dalla contagiosa energia di Bob Sinclar e dalla ritrovata magia di “Cruel Summer”.